Sadat futisfanit ryntäsivät kentälle Espoossa – tuloksena useita pahoinpitelyitä

Pelin jälkeen useat sadat henkilöt juoksivat kentälle. Järjestyksenvalvojien ja poliisin estelystä huolimatta kentällä tapahtui useampi pahoinpitely joukkueiden kannattajien kesken.

– Poliisien ja järjestyksenvalvojien ennakkovarautuminen ja tilanteeseen nopeasti puuttuminen todennäköisesti estivät suurempien vahinkojen syntymisen, Länsi-Uudenmaan poliisi arvioi.

Kukaan ei ilmoittautunut poliisille asianomistajaksi pahoinpitelyihin. Poliisi otti paikalta kiinni kuusi henkilöä. Tässä vaiheessa kaksi henkilöä saa rangaistusvaatimuksen.

Rikosilmoitus on laadittu soihdun käyttämisestä katsomossa, ja soihtua käyttänyt henkilö on tähän rikokseen epäiltynä kiinniotettuna. Poliisilla on kuvamateriaalia ottelun loppuvaiheen tapahtumista ja sitä tutkitaan myöhemmin.

Poliisi saattoi turkulaiskannattajien linja-autot pois tapahtumapaikalta.

Tapahtuma käydään läpi järjestäjän kanssa ja arvioidaan yhdessä turvallisuusjärjestelyitä seuraaviin vastaaviin peleihin.