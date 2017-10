Oulussa useita asuntomurtoja – poliisi etsii Ruotsin kilvissä olevaa Mitsubishia

Oulussa on tapahtunut useita asuntomurtoja, joista viimeisimmät perjantain ja lauantain aikana Haukiputaalla ja Iskossa.

Haukiputaalla murtauduttiin omakotitaloon Kaivopurontiellä perjantai-iltana ja Oulun Iskossa murtauduttiin omakotitaloon Kelotiellä perjantain alkuillan ja lauantain aamupäivän välisenä aikana.

Poliisin tekemien selvitysten perusteella on syytä epäillä, että tekijät saattavat olla ulkomaalaisia henkilöitä. He saattavat liikkua Ruotsin rekisterissä olevalla Mitsubishi Carisma -henkilöautolla, jonka rekisteritunnus on HJT 848.

Poliisi pyytää havaintoja epäilyttävistä henkilöistä ja erityisesti kyseisestä ajoneuvosta mainituilla alueilla, joissa rikoksia on tapahtunut.

Akuutit havainnot pyydetään soittamaan hätäkeskuksen numeroon 112. Muut havainnot ja vihjeet voi soittaa joko poliisilaitoksen vihjepuhelimeen 029 541 6194 tai toimittaa sähköpostiin Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. . Kaikki havainnot ovat tutkinnan kannalta tärkeitä.

– Arvo-omaisuus, kuten korut ja kellot kannattaa piilottaa asuntoon erityisen hyvin tai sijoittaa turvakaappiin tai vastaavaan. Mikäli kotona on hälytyslaitteisto, se kannattaa muistaa kytkeä päälle, kun kotoa poistutaan, Oulun poliisi muistuttaa.