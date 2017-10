Liperiläinen Akke Saari piirtää huikean tarkkoja piirroksia - näin valmistuu kuva presidentistä

Saaren kynästä on valmistunut kuva esimerkiksi Arman Alizadista, Sannista ja Patrik Laineesta. Tällä viikolla hän julkaisi Facebook-sivullaan videon jolla näkyy, kuinka valmistuu piirros presidentti Sauli Niinistöstä.

Karjalainen haastatteli Saaren puolitoista vuotta sitten. Tuolloin hän kertoi tekevänsä muotokuvat yleensä lyijykynällä, joskus myös värikynillä. Välillä hän maalaa vesi- ja akryyliväreillä.

Yhteen työhön uppoaa helposti kymmeniä tunteja. Presidentin kuvaa Saari kertoo Facebookissa tehneensä 30 tuntia.

Myös ulkomailla on huomattu Saaren kyvyt, ja moni ulkomaalainen tähti on jakanut hänen töitään sosiaalisessa mediassa. Esimerkiksi tv-sarja Sons of Anarchy on piirtäjän mieleen, ja sarjan näyttelijä Ron Perlman alkoi seurata Saaren Instagram-tiliä nähtyään itsestään tehdyn piirroksen.

– Nykyään hän seuraa minua Instagramissa. Se on aika siisti juttu, koska fanitan sitä näyttelijää, Saari kertoi Karjalaiselle viime vuonna.

Alla video Niinistön kuvan teosta.