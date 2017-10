Joka neljäs elää köyhyydessä Euroopassa

Lähes joka neljäs EU-maissa elävistä on syrjäytymisvaarassa tai köyhyysloukussa, käy ilmi Euroopan unionin tilastotoimiston Eurostatin tilastoaineistosta. Vuonna 2016 tällaisia ihmisiä oli EU-maissa kaikkiaan 117,5 miljoonaa (23,4 prosenttia). Määrä on kuitenkin loivasti laskenut vuodesta 2012 lähtien.

Eniten köyhyydessä tai syrjäytymisvaarassa eläviä ihmisiä on Bulgariassa (41 prosenttia väestöstä), Romaniassa (39 prosenttia) ja Kreikassa (36 prosenttia).

Kaikkein vähiten syrjäytymisvaarassa tai köyhyydessä eläviä on Suomessa (17 prosenttia) ja Tshekissä (13 prosenttia). Suomen ja Tshekin väliin asettuu Norja (15 prosenttia), joka kuuluu talousalueeseen mutta ei ole EU:n jäsenmaa. Suomen kanssa samalle tasolle asettuvat Tanska ja Hollanti. Ruotsissa osuus on 18 prosenttia, Saksassa 20 prosenttia ja Virossa 24 prosenttia.

Vuodesta 2008 lähtien eniten ihmisten riski ajautua köyhyyteen tai syrjäytymiseen on kasvanut talouskriisin koettelemissa Kreikassa, Kyproksella ja Espanjassa mutta myös Ruotsissa.

Vastaavasti köyhyys- ja syrjäytymisriski alenivat eniten Puolassa, Latviassa ja Romaniassa. Myös Suomessa köyhyys- ja syrjäytymisriskissä olevia ihmisten määrä on aavistuksen, 0,8 prosenttia, laskenut vuodesta 2008 vuoteen 2016 mennessä. Vuonna 2008 Suomessa oli 910 000 köyhyydessä elävää, mutta viime vuonna 896 000.

Työttömät suurimmassa vaarassa

Eurostatin mukaan työttömyys on merkittävä syy syrjäytymiselle ja köyhyydelle. Euroopan työttömistä 67 prosenttia on syrjäytymisvaarassa ja köyhyysloukussa. Työllisistä tilanne on sama vain 12 prosentilla. Työttömillä suurin riski ajautua köyhyyteen on Saksassa (83 prosenttia työttömistä); tosin Saksassa työttömyysprosentti on EU-maiden toiseksi alhaisin Tshekin jälkeen.

Suomessa työllisyys on kohonnut viime vuoden vastaavasta ajasta, jolloin yleensä myös syrjäytymisvaarassa ja köyhyysloukussa olevien ihmisten määrä vähenee.

Köyhyys ja syrjäytyminen uhkaavat enemmän naisia kuin miehiä. Naisista syrjäytymis- ja köyhyysriskissä on 24 prosenttia ja miehistä 22 prosenttia. Alle 18-vuotiasta samassa tilanteessa on 27 prosenttia, mutta yli 65-vuotiaista 18 prosenttia.

Eurostatin tilastojen mukaan esimerkiksi lähes joka kolmannella EU-kansalaisella ei ole varaa viikon mittaiseen lomamatkaan. Eniten ihmisiä, joilla ei ole varaa lomamatkoihin, on Bulgariassa (66 prosenttia väestöstä) ja vähiten Ruotsissa (8 prosenttia).

Eurostatin tilastossa köyhyysrajana on 60 prosenttia mediaanitulosta eli ihmistä pidetään köyhänä, jos hänen käytettävissä olevat tulonsa ovat alle 60 prosenttia kunkin maan keskitulosta.