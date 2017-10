Marjatta Räty Ylelle: Minun on opittava armollisuutta

Joensuun kunnallispoliitikko Marjatta Räty (ps.) on kuusitoistavuotisen poliittisen uransa aikana siirtynyt aatteesta toiseen, Yle kirjoittaa.

Kristillisdemokraateista lähtö tapahtui äkisti, mikä Ylen mukaan surettaa Rätyä (kuvassa).

– Minulle ilmoitettiin heinäkuussa 2016, että minua ei valita enää ehdokkaaksi. Sanoivat puhuttelussa, että en ole yhteistyökykyinen. Ja että en ole ajamieni asioiden kanssa linjassa puolueen kanssa. Se oli tosi loukkaavaa, Räty kertoo Ylelle.

Kristillisdemokraateista kiistetään savustaminen puolueesta.

– Hän erosi kyllä itse. Meillä puolueessa on noudatettava yhteisiä pelisääntöjä. Se hänelle kerrottiin, toteaa KD:n Pohjois-Karjalan piirin puheenjohtaja Maija Silvennoinen Ylelle.

Oman hashtagin #marjattagate saanut Räty aikoo Ylen mukaan pitää ääntä jatkossakin lasten ja nuorten puolesta - hulluksi leimaamisen uhallakin.

– Lasten on saatava olla lapsia, siksi pidän ääntä. Olen huolissani, koska suvaitsevaisuuden ja rakkauden nimissä saa nykyisin sanoa näköjään mitä vain. Minun on opittava armollisuutta, sen myönnän. On opittava armahtamaan heidät, jotka minua solvaavat. Joutuihan Jeesuskin kiusatuksi, Räty tuumaa Ylelle.