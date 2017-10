Yön uutiskooste - tässä aamun tärkeimmät uutiset

Sosiaali- ja terveysministeriöstä kerrotaan, että hoitoa on määrällisesti enemmän tarjolla ja hoitoon pääsy on parantunut. Varhaisen vaiheen hoidossa ei kuitenkaan ole usein riittävästi henkilöstöä, mikä kuormittaa erikoissairaanhoitoa ja vaikeuttaa sinne pääsyä.



Wahlroos: Perustuslakivaliokunnan työskentelytapaa kehitettävä oikeudenkäyntiä muistuttavaksi



Talousvaikuttaja Björn Wahlroosin mielestä perustuslakivaliokunnan työskentelytapaa tulisi kehittää muodollisemmaksi ja enemmän oikeudenkäyntiä muistuttavaksi. Hän esittää tuoreessa Hiljainen vallankumous -pamfletissaan myös, että perustuslakivaliokunnan omaa valmistelua tulisi vahvistaa siten, että se olisi vähemmän riippuvainen ulkopuolisten asiantuntijoiden käytöstä.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta on viime vuosina ollut näkyvästi esillä muun muassa sote-uudistuksen yhteydessä, kun uudistuksen eteneminen on tyssännyt useampaan otteeseen perustuslakikysymyksiin.



Suomi sijoittui viidenneksi eläkejärjestelmien vertailussa - Tanska taas ykkösenä



Suomen eläkejärjestelmä on sijoittunut viidenneksi kansainvälisessä vertailussa. Suomi kiilasi hiukan edelle Ruotsia, joka oli vertailun kuudennella sijalla. Tanskan eläkejärjestelmä arvioitiin jälleen maailman parhaaksi. Vertailun kärkipäähän sijoittuvat myös Hollanti, Australia ja Norja.

Suomen menestystä vertailussa heikentävät esimerkiksi lisääntynyt julkinen velka ja suomalaisten alhainen säästämisinto.

Vertailussa ehdotetaan muun muassa, että Suomi nostaisi pienituloisten eläkeläisten minimieläketurvaa, parantaisi ikääntyvien työllisyysastetta sekä lisäisi eläkevarojen rahastointia.

Muistisairas nainen kateissa Inarin Näätämössä



Lapissa Inarissa on kadonnut muistisairas 73-vuotias nainen. Lapin poliisilaitoksen mukaan paikkakuntalainen nainen on nähty varmuudella keskiviikkona Näätämössä Jääjärvellä ja todennäköisesti myös seuraavana päivänä menossa Jääjärven suuntaan polkua pitkin.

Poliisin mukaan nainen kulkee hieman ontuen. Hänellä on todennäköisesti päällään tummat vaatteet.

Poliisi pyytää ilmoittamaan mahdolliset havainnot kadonneesta naisesta numeroon 040 5417864.

HOK-Elannon ex-kiinteistöpäällikköä kuullaan tänään oikeudessa epäillyistä lahjusrikoksista



HOK-Elannon kiinteistöjohtajana vuosina 1994–2012 toimineen miehen oikeuskäsittely jatkuu tänään hänen kuulemisellaan. Ex-kiinteistöpomoa epäillään noin 800 000 euron lahjusten ottamisesta muun muassa rakennusyhtiöiltä suosiakseen niitä työssään.

Hänen työhönsä kuului esimerkiksi uusien liikepaikkojen suunnitteluttaminen ja rakennuttaminen.

Mies kiistää kaikki syytteet. Puolustuksen mukaan rahoissa oli kyse tytärten kilparatsastuksen normaalista sponsoroinnista, eikä rahoja ole käytetty muuhun.

Puolan presidentti Duda saapuu valtiovierailulle



Puolan presidentti Andrzej Duda (kuvassa) saapuu tänään valtiovierailulle Suomeen puolisonsa Agata Kornhauser-Dudan kanssa. Kolmipäiväistä vierailua isännöi presidentti Sauli Niinistö yhdessä puolisonsa Jenni Haukion kanssa.

Ohjelmaan kuuluvat muun muassa presidenttien kahdenkeskinen keskustelu sekä laajemman kokoonpanon keskustelut. Aiheina ovat Suomen ja Puolan poliittiset ja taloudelliset suhteet sekä ajankohtaiset ulko- ja turvallisuuspoliittiset kysymykset.

Puolan presidentin mukana Suomeen matkustaa yritysvaltuuskunta.

Vauraat Lombardia ja Veneto äänestivät laajemman itsehallinnon puolesta



Italiassa vauraat Lombardian ja Veneton alueet ovat äänestäneet ylivoimaisesti laajemman itsehallinnon puolesta, kertovat viranomaiset.

Venetossa äänestysaktiivisuus oli arvion mukaan 57–61 prosenttia ja Lombardiassa 40. Kansanäänestykset ovat neuvoa-antavia, ja niiden paino-arvoon vaikuttaa äänestysaktiivisuus, joka oli molemmilla alueilla riittävä.

Sekä Veneton että Lombardian aluejohtajien mukaan äänestäneistä yli 90 prosenttia tuki laajempaa itsehallintoa.

Pohjois-Italian Lombardiassa ja Venetossa asuu noin neljännes Italian väestöstä. Kumpikin alue on Italian valtiontalouden nettomaksajia. (Lähde: AFP)

Yhdysvaltain tukemat joukot vallanneet Syyrian suurimman öljykentän Isisiltä



Yhdysvaltain armeijan mukaan Yhdysvaltain tukemat kurdien ja arabien SDF-joukot ovat vallanneet Syyrian suurimman öljykentän äärijärjestö Isisiltä. Asiasta muun muassa kertovan Washington Postin mukaan al-Omarin öljykentän valtaamista on pidetty etuna etenkin kurdeille, sillä alueen hallinnasta voi olla hyötyä mahdollisissa neuvotteluissa muun muassa kurdien asemasta Syyriassa.

Yhdysvaltain johtaman liittouman tukemat joukot ovat käyneet kilpajuoksua öljykentän valtaamisesta Syyrian hallinnon joukkojen kanssa.

Al-Omarin öljykenttä sijaitsee Deir Ezzorin maakunnassa, jossa on suurin osa Syyrian öljystä.

Voimakas taifuuni saavutti Japanin - kahden kerrottu kuolleen



Voimakas Lan-niminen taifuuni on saavuttanut Japanin, kertovat meteorologit. Taifuuni saavutti rannikon varhain maanantaina paikallista aikaa Shizuokassa lounaaseen Tokiosta.

Taifuuni toi Japaniin jo sunnuntaina rankkasateita ja myrskytuulia, joiden takia on kerrottu kuolleen kaksi ihmistä. Lisäksi ainakin kymmenen ihmisen on kerrottu loukkaantuneen.

Sateiden ja myrskytuulien on pelätty aiheuttavan suuria tulvia ja maanvyörymiä. Meteorologien mukaan taifuunin tuulet puhaltavat nyt 60 metriä sekunnissa.

Uutiskanava CNN:n mukaan taifuuni liikkuu kohti Japanin koillisosaa. (Lähde: AFP)

Räikkönen kolmas Yhdysvaltain gp:ssä, Hamilton vankisti MM-johtoa



Kimi Räikkönen oli kolmas sunnuntaina ajetussa Yhdysvaltain F1-kisassa. Lewis Hamilton vankisti voitolla MM-johtoaan. Sebastian Vettel oli kisassa toinen.

Max Verstappen ajoi maaliviivan yli kolmantena, mutta sai kisan jälkeen aikasakon, joka nosti Räikkösen kolmanneksi.

Mercedes varmisti Yhdysvaltain gp:ssä tämän kauden merkkimestaruuden.

Seuraava F1-kilpailu ajetaan Meksikossa jo viikon kuluttua.

Vancouver selvään voittoon Detroitista NHL:ssä - Baertschi iski kaksi maalia



Jääkiekon NHL:ssä Vancouver on voittanut Detroitin maalein 4–1. Vancouverin Sven Baertschi iski ottelussa kaksi maalia, joista toinen syntyi ensimmäisessä ja toinen toisessa erässä.

Vancouverin kahdesta muusta maalista vastasivat Derek Dorsett ja Jake Virtanen.

Vancouverin suomalaishyökkääjä Markus Granlund sai peliaikaa vajaa 16 minuuttia, muttei venynyt tehopisteille.

Kotonaan pelanneen Detroitin ainoan maalin teki Anthony Mantha.