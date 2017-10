Suomalaiset kokevat ruoanlaiton arkena työlääksi - apua haetaan preppauksesta

Reilu kolmasosa, eli 36 prosenttia suomalaisista kokee ruoanlaiton arkena työlääksi. Asia käy ilmi Kitchen Aidin teettämästä kyselytutkimuksesta.

Kolmasosa varautuukin tulevan viikon ruoanlaittoon jo viikonloppuisin preppauksella, eli ruoan ennakkovalmisteluilla.

– Ruoanlaitto nähdään työläänä varsinkin lapsiperheissä. Kaikkein hankalimmaksi illallisen laiton kokevat yksinhuoltajat. Heistä lähes puolet sanoo ruoanlaiton olevan iltaisin työlästä. Vähiten ruoanlaitto kuormittaa keski-ikäisiä, sanoo Pohjoismaista vastaava johtaja Cecilia Liss KitchenAidiltä.

Kyselyn mukaan ruoanlaiton hankaluus ei kuitenkaan ole ajanpuutteessa, sillä 58 prosenttia vastanneista on sitä mieltä, että heillä on riittävästi aikaa laittaa ruokaa. 78 prosenttia kertoo myös haluavansa syödä kotona aterioita, jotka on tehty kotona itse.

Länsimaissa meal prepping eli preppaus on nouseva trendi. Yksinkertaisimmillaan kyseessä on ruoanlaitto, jossa tulevien päivien ruokia valmistellaan etukäteen.

– Yksi tapa prepata on valmistella sunnuntaina tulevan viikon ruokia. Kaikkea ei kuitenkaan tarvitse tehdä loppuun asti, vaan voit esimerkiksi keittää pastan ja pilkkoa vihannekset valmiiksi säilytysrasioihin. Näin saat tuoretta ruokaa, mutta säästät aikaa ja vaivaa arjen kiireessä, kun ruoka on jo osittain tehty. Suunnitelmallinen ruoanlaitto auttaa lisäksi syömään terveellisemmin ja säästämään rahaa, Liss vinkkaa.

Kysely toteutettiin M3 Research Oy:n internet-paneelissa elokuussa 2017 ja sen aineistona oli 1 000 vastaajan otos 18–70-vuotiaista suomalaisista. Kyselytutkimuksen lähtöotos oli kansallisesti edustava.