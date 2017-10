Kommentti: Tuntematon sotilas -elokuva on tasokas, mutta pitkä ja tarpeeton

Aku Louhimiehen Tuntematon Sotilas on kolmas aiheesta tehty elokuva. Aiemmin Väinö Linnan klassikkokirjan ovat elokuvanneet Edvin Laine ja Rauni Mollberg .

Kun kirjoja on vielä Tuntemattoman sotilaan lisäksi "sensuroimaton" Sotaromaani, on Louhimiehen versio siis jo viides valtavirran luenta aiheesta.

Tähän päälle ties kuinka monta teatteriversiota aiheesta, kuten vaikkapa Kristian Smedsin kohuakin herättänyt teos.

Voitaneen sanoa, että ainakin pintatasolla Tuntematon on kaikille suomalaisille siis tuttu teos.

Eli kun uutta tehdään, on odotusarvo kova. Varsinkin kun tekijöinä on Suomen ammattitaitoisinta väkeä. Ja produktio on Suomen kallein elokuva.

Raha näkyy niin mitassa kuin pinnassa. Louhimiehen teos näyttää ja kuulostaa vaikuttavalta. Myös roolisuoritukset ovat pääosin komeita.

Mutta missään vaiheessa kolmen tunnin aikana ei käy selväksi, miksi tämä on tehty.

Vaikka Louhimies käyttää tarinassaan jonkin verran muitakin kuin Linnan kirjojen elementtejä ja selkeitä painotuseroja aiempiin elokuviin on, ei uusi elokuva nouse millään tavoin haastamaan Tuntemattomaan liittyvää kaanonia. Myös elokuvan mitta on ongelma sekä istumalihaksille että draaman kuljetukselle, joka nyt paikoin ontuu liiaksi.

Eikö meillä oikeasti ole muita suuria tarinoita, kuin Tuntematon? Onko jokaisen tekijäpolven kerrottava sama tarina, pienin viilauksin?

Kyyninen mieli miettii, että Tuntemattomaan tartutaan sen takia, että se on takuuvarma yleisöhitti ja siinä sivussa on sitten helppoa myydä niin vissyä, rikkalapioita kuin hernekeittoakin.

Sen verran tyly Louhimiehen kolmetuntinen on, että helppohintaisesta kaupallisuudesta sitä ei voi kuitenkaan syyttää, mikä oli ennakkopelkona.

Pähkinänkuoressa: Tasokas elokuva. Mutta liian pitkä. Ja tehty jo aika monta kertaa.

Tuntematon Sotilas -elokuvan ensi-ilta on tulevana perjantaina 27. lokakuuta.