Soini: Koheesiorahaston rahanjako harkintaan, jos EU-maat eivät ota osuuttaan turvapaikanhakijoista

Ulkoministeri Timo Soini (sin.) sanoo, että EU:ssa on pistettävä koheesiorahaston varojen jako uudelleen harkintaan, jos jäsenmaat eivät suostu ottamaan osuuttaan turvapaikanhakijoista unionin sisäisissä siirtojärjestelyissä.

– Silloin on turvauduttava koheesiorahastoon. Suomen kanta asiassa on selvä, Soini kertoi STT:lle maanantaina.

Rahaston olisi mahdollista leikata myöntämiään varoja niiltä mailta, jotka sulkevat rajansa unionin sisällä siirrettäviltä turvapaikanhakijoilta.

Siirtojärjestelyissä on ollut määrä sijoittaa Italiaan ja Kreikkaan saapuneista turvapaikanhakijoista 160 000 muihin EU-maihin. Siirrettyä on saatu vajaat 30 000. Suomi on ottanut liki lupaamansa määrän, noin 2 000 ihmistä.

EU:n koheesiorahastolla pyritään vähentämään taloudellista ja sosiaalista eriarvoisuutta ja edistämään kestävää kehitystä.

Kaliningradista ei päänsärkyä

Ulkoministeri Soini kommentoi turvapaikanhakijoiden jakamista maanantaina tiedotustilaisuudessa, jonka hän piti Suomen-vierailulla olevan Liettuan ulkoministerin Linas Linkeviciuksen kanssa. Koheesiorahasto ei ollut esillä kaksikon kesken. Ministerit sen sijaan pohtivat Itämeren alueen turvallisuudetta, Venäjän ja Ukrainan tilannetta ja transatlanttisia suhteista.

Linkevicius arvioi, että Venäjän läntinen erillisalue Kaliningrad ei ole aiheuttanut ongelmia rajanaapurinsa Liettuan turvallisuustilanteeseen. Sen sijaan Ukrainan tilanne on vaikuttanut molempien ulkoministerien mielestä kielteisesti lähialueeseen.

Soini täydensi, että sotilasliitto Naton läsnäolo on vakautta lisäävä asia Itämeren piirissä.

– Esillä olivat myös hybridiuhat ja keinot vaikuttaa niihin. Kyberturvallisuudesta kävimme läpi myös ei-sotilaallista puolta, energiavarmuutta, ministerit kertoivat.