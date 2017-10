Outokummun kaupungin talous on kohtuullisessa kunnossa, ja myös ensi vuoden talousarvio arvioidaan saatavan ylijäämäiseksi nykyisellä tulopohjalla. Näin kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyisi ensi vuodelle nykyiset veroprosentit.

Outokumpulaisten tuloveroprosentti on 21,75. Yhdessä Tohmajärven kanssa se on maakunnan korkein. Pohjois-Karjalan tuloveroprosenttien keskiarvo on 20,78 prosenttia.

Outokummun taseessa on viime vuoden tilinpäätöksen perusteella 2,7 miljoonan kumulatiivinen ylijäämä.