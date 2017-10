Helsingin heinäkuisen yliajon käräjäkäsittely alkaa tänään - lue yön uutiskooste täältä

Viisikymppisen helsinkiläismiehen epäillään törmänneen tahallaan kuuteen ihmiseen suojatiellä Lönnrotinkadulla 28. heinäkuuta. Yliajossa kuoli yksi nainen.

Miestä syytetään murhasta, viidestä tapon yrityksestä ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.

Mies on esitutkinnassa tunnustanut kuljettaneensa ajoneuvoa ja törmänneensä suojatiellä olleisiin ihmisiin. Poliisin mukaan mies kertoi, että ajoi ylinopeutta välittämättä siitä, jääkö joku auton alle.

Syytetyllä on taustallaan pakkohoitoa ja rikostuomioita.

Kiista puolalaisen putkimiehen työehdoista repi railon EU-maiden välille

EU-maat pääsivät myöhään maanantai-iltana sopuun lähetettyjen työntekijöiden työehdoista 15-tuntisen kokouksen jälkeen. Väliaikaisesti toiseen EU-maahan lähetetty työntekijä olisi sovun myötä saamassa saman palkan työstään kuin vastaava paikallinen työntekijä.

Luxemburgissa koolla olleet työministerit eivät onnistuneet tekemään päätöstä yksimielisesti, vaan Puola, Unkari, Liettua ja Latvia äänestivät ratkaisua vastaan. Työministeri Jari Lindström (sin.) kertoi kokouksen jälkeen STT:lle, että sopua haettiin arasta asiasta hyvin kieli keskellä suuta.

EU-parlamentin valiokunta linjasi: Soilta korjattu puu kestävää bioenergiaksi



Suomalaisen metsäteollisuuden tarkasti seuraama biomassan kestävyyskriteeri -äänestys EU-parlamentin ympäristövaliokunnassa vaatii vielä pureskelua ennen isoja johtopäätöksiä.

Monipolvisen äänestyksen jälkeen mepit olivat vielä varovaisia arvioissaan siitä, mitä valiokunnan kanta tarkoittaisi suomalaisille biohankkeille. Merja Kyllönen (vas.) arvioi, että myöhemmin teollisuusvaliokunnassa ja täysistunnossa saattaa käydä miten tahansa, koska ympäristövaliokunta sai lausuntonsa hädin tuskin kasaan. Lopullinen äänestys päättyi luvuin 32 puolesta, 29 vastaan ja 4 tyhjää.

Ympäristövaliokunta antoi maanantai-iltana oman lausuntonsa siitä, millä ehdoin metsästä voidaan hankkia bioenergian raaka-ainetta.

Kaksi kuoli tulipalossa Kirkkonummella



Kaksi ihmistä kuoli omakotitalon tulipalossa Kirkkonummella maanantaina, kertoo pelastuslaitos. Pelastuslaitoksen savusukeltajat löysivät talon asukkaat rakennuksen sisältä. Toinen kuolleista oli mies, toinen nainen. Myös omakotitalon irtaimisto tuhoutui.

Hälytys Sokeririnteeseen tuli noin kello 22, kun vartiointiliikkeen järjestelmä hälytti. Lähin yksikkö lähti tarkastamaan tilannetta, mutta yksikön ollessa matkalla tilanne tarkentui rakennuspaloksi. Palo saatiin nopeasti sammutettua.

Pelastuslaitoksen mukaan paikalla oli neljä pelastusyksikköä ja kolme ensihoitoyksikköä.

Poliisi tutkii palon syttymissyytä.

Eduskunnassa puidaan viljelijöiden lisätukea



Eduskunta keskustelee tänään lisätalousarviosta, jossa esitetään lisärahaa esimerkiksi maanviljelijöille. Sadonkorjuun vaikeuksista kärsiville viljelijöille esitetään 25 miljoonan euron tukea, josta uutta rahaa on hallituksen mukaan 15 miljoonaa euroa.

Viljelijöiden etujärjestö MTK on vaatinut satovahingoista kärsineille viljelijöille vieläkin enemmän tukea. MTK:n mukaan hankalien säiden takia 15–20 prosenttia viljasadosta jää tänä vuonna puimatta.

Espanjan parlamentissa puidaan Katalonian kriisiä



Espanjan pääministerin Mariano Rajoyn on määrä vastata tänään parlamentissa kansanedustajien kysymyksiin Katalonian kriisistä.

Senaatissa perustetaan tänään myös komitea, jonka on tarkoitus lähettää Katalonian aluejohtajalle Carles Puigdemontille ilmoitus niistä toimista, joihin keskushallinto aikoo ryhtyä. Puigdemontilla on tämän jälkeen mahdollisuus vastata komitealle.

Katalonian itsehallinto voi päättyä jo lauantaina sen jälkeen, kun senaatti on äänestänyt asiasta päivää aikaisemmin.

Nicaragua allekirjoitti Pariisin ilmastosopimuksen



Nicaragua on allekirjoittanut Pariisin ilmastosopimuksen, kertoo muun muassa BBC. Maan allekirjoitus tarkoittaa sitä, että Yhdysvallat ja Syyria ovat nyt ainoat maat, jotka eivät ole antaneet tukeaan ilmastosopimukselle.

Nicaraguan presidentti Daniel Ortega ilmoitti Nicaraguan päätöksestä viime viikolla. Tuolloin tiedossa ei vielä ollut sopimuksen allekirjoittamisen tarkempaa ajankohtaa. Nicaragua oli aiemmin torjunut sopimuksen, koska se pitää sopimuksen toimia riittämättöminä.

Pariisin ilmastosopimuksen tavoite on rajoittaa kasvihuonepäästöjä, jotta ilmaston lämpeneminen yli kahdella asteella voitaisiin estää.

YK:n turvallisuusneuvosto äänestää Syyrian kaasuiskuja tutkivan paneelin jatkosta



YK:n turvallisuusneuvoston on määrä äänestää tiistaina paikallista aikaa siitä, pidennetäänkö Syyriassa tehtyjen kemiallisten iskujen kansainvälistä tutkintaa, kertovat uutistoimisto AFP:n diplomaattilähteet.

Äänestystä vaati Yhdysvallat viime viikolla. Päätöslauselmaehdotuksessaan Yhdysvallat ehdottaa, että YK:n ja Kemiallisten aseiden kieltojärjestö OPCW:n yhteinen paneeli jatkaisi tutkintaa vielä toisen vuoden, jotta saataisiin selville, kuka Syyrian konfliktin aikana tehtyjen kaasuiskujen takana on.

Paneelin toimeksianto on päättymässä marraskuussa, vaikka sillä on vielä tutkittavanaan useita epäiltyjä kemiallisia iskuja Syyriassa. (Lähde: AFP)

Cristiano Ronaldo ja Lieke Martens valittiin vuoden parhaiksi jalkapalloilijoiksi



Real Madridin Cristiano Ronaldo ja FC Barcelonan Lieke Martens on valittu vuoden 2017 parhaiksi jalkapalloilijoiksi. Kansainvälinen jalkapalloliitto Fifa julkaisi valinnat maanantaina gaalatilaisuudessaan Lontoossa.

Miehissä kolmen parhaan joukkoon ylsivät myös Barcelonan Lionel Messi ja Paris St. Germainin Neymar. Naisissa Martensin jälkeen tulivat Yhdysvaltojen Carli Lloyd ja Venezuelan Deyna Castellanos.

Parhaiksi valmentajiksi valittiin Real Madridin päävalmentaja Zinedine Zidane ja Hollannin Sarina Wiegman.

Donskoi iski kauden toisen maalinsa - San Jose selvään voittoon New York Rangersista



San Josen suomalaishyökkääjä Joonas Donskoi on tehnyt maalin ottelussa New York Rangersia vastaan. Peli päättyi San Josen voittoon maalein 4–1.

Donskoin maali syntyi toisen erän aikana ja maali vei ottelun 3–0-tilanteeseen. Donskoille on nyt kuluvalta kaudelta kirjattu kaksi maalia ja kaksi syöttöpistettä.

San Josen muut maalit tekivät Logan Couture, Tim Heed ja Melker Karlsson. New Yorkin ainokaisesta vastasi Mika Zibanejad.

Yön NHL-kierroksella kohtasivat myös Toronto ja Los Angeles. Toronto vei voiton luvuin 3–2.

Philadelphia 76ers ylsi kauden ensimmäiseen voittoonsa NBA:ssa



Koripalloliiga NBA:ssa Philadelphia 76ersin Ben Simmons ylsi tripla-tuplaan ottelussa Detroit Pistonsia vastaan. Vuoden tulokkaaksikin povattu Simmons teki 21 pistettä, otti 12 levypalloa ja antoi kymmenen koriin johtavaa syöttöä.

Ottelun voiton vei Philadelphia luvuin 97–86. Voitto oli joukkueen ensimmäinen tällä kaudella. Joukkueella on takana kolme tappiota kaudella.

Philadelphian paras pistemies Joel Embiid puolestaan takoi 30 pistettä ja otti yhdeksän levypalloa.