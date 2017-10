Laaja operaatio tuottaa tulosta: Poliisi tavoitti 13 etsintäkuulutettua Sörnäisistä

Helsingin poliisi on jatkanut tehostettua valvontaa Sörnäisten alueella. Viime viikolla eli 16.-22. lokakuuta operaation tuloksiin lukeutui muun muassa 13 etsintäkuulutetun tavoittaminen, neljän rikosilmoituksen kirjaaminen, kotietsintä ja lisäksi kirjoitettiin 25 sakkoa eri aiheista. Lisäksi lähes 200 ihmistä on saanut poistumiskäskyn yleisen järjestyksen ja turvallisuuden suojaamiseksi. Myös muutamia ihmisiä on otettu kiinni, osa heidän itsensä suojelemisekseen.

Edellä mainittujen lisäksi operaation aikana on kirjoitettu muutamia pysäköintivirhemaksuja, tarkastettu maassaolon edellytyksiä, toimitettu kaksi ihmistä sairaankuljetuksen huostaan yliannostusepäilyn vuoksi ja yksi alaikäinen sosiaaliviranomaisten huostaan. Poliisin partiot ovat myös estäneet yhden tappelun.

- Asukkaat ovat antaneet erittäin runsaasti ja positiivista palautetta poliisin operaatiosta. Alueella on ollut hyvin monenlaisia poliisin tehtäviä, kertoo operaatiota johtava komisario Johanna Sinivuori.

Helsingin poliisilaitos aloitti keskiviikkona 11. lokakuuta toistaiseksi jatkuvan operaation, jossa erityisille ongelma-alueille kohdennetaan aiempaa runsaammin valvontaa.

Poliisi tiedottaa operaation tuloksista jälleen lisää myöhemmin.