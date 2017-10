Poliisi on etsinyt Sevettijärventieltä Näätämöstä kadonnutta 73-vuotiasta paikkakuntalaista naista sunnuntaista lähtien. Viimeisin varma havainto kadonneesta Niina Jefremoffista on viime keskiviikolta, jolloin hän oli Jääjärvellä. Kadonnutta on etsitty yhdessä Rajavartiolaitoksen kanssa helikopterin, mönkijöiden ja koirien avulla.