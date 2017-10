Tarkista, mikä turvaistuin lapsellasi on! - kaksi reputti pahasti Autoliiton turvallisuustestissä

Uusimmassa Euroopan eri maiden autoliittojen ja kuluttajajärjestöjen yhteistyössä toteuttamassa turvaistuintestissä testattiin 19 lasten turvaistuinta. Mukana oli viisi uuden i-Size -normin mukaista istuinta, jossa istuimen soveltuvuus määritellään lapsen painon sijaan tämän pituuden mukaan.

I-Size –normin täyttääkseen istuimen pitää läpäistä myös sivutörmäyskoe, joka on ollut Autoliiton testissä mukana alusta alkaen. Istuimet, jotka on mahdollista hankkia sekä telakan kanssa että ilman arvioitiin kummallakin vaihtoehdolla ja niistä on kahdet tulokset. Testissä mukana olleista Cybex Aton M i-Size, Recaro Guardia ja Recaro Privia Evo ovat tällaisia.

Peräti 14 testatuista istuimista saavutti hyvän ja kolme tyydyttävän kokonaisarvosanan. Nämä ylittävät kirkkaasti lakisääteiset vaatimukset, sillä Autoliiton julkaisema testi asettaa istuimet tyyppihyväksyntävaatimuksia kovempaan rasitukseen. Kolariturvallisuuden lisäksi kokonaistulokseen vaikuttavat käytön helppous, istuinmukavuus ja kemikaalipitoisuus.

- Jos istuin on oikein asennettuna hyvä, mutta se on monimutkainen käyttää, se ei ansaitse hyvää arvosanaa. Kaikki testatut turvakaukalot saivat käytön helppoudesta hyvän arvosanan. Turvavyöistuimia puolestaan osataan lähes vaistomaisesti käyttää oikein, koska niissä lapsi kiinnitetään auton omilla turvavöillä, Autoliiton viestintäpäällikkö Jukka Tolvanen toteaa.

Turvavyöistuimissakin on toki eroja. Esimerkiksi Chicco Oasys23 Fixplus Evo sai tyydyttävän arvosanan käytettävyydestä, koska sen pääntuki vaikeutti lapsen kiinnittämistä eikä istuin päästä turvavyötä kelautumaan kaikissa autoissa automaattisesti takaisin sen jälkeen kun lapsi on kumartunut eteenpäin. Vaikka kolariturvallisuudesta Chicco sai hyvän arvosanan, tuli kokonaisarvosanaksi tyydyttävä.

Siinä missä pienimpien lasten turvakaukalot ja isommille tarkoitetut turvavyöistuimet ovat helppokäyttöisiä, turvaistuimissa oli suurempi väärinkäytön riski. Yksi kahdeksasta turvaistuimesta sai käytön helppoudesta hyvän ja seitsemän tyydyttävän arvosanan. Mitään todella vakavia puutteita ei näissäkään tosin ollut.

- Ennen ostopäätöstä olisi tärkeää testata harkintalistalla olevia istuimia siinä autossa, jossa istuinta aiotaan käyttää. Joku malli saattaa soveltua toiseen autoon paremmin kuin toiseen. Esimerkiksi vanhoissa autoissa, joiden turvavyön lukon kiinnike on pidempi, turvaistuin voi olla hankala saada tukevasti kiinnitettyä, Tolvanen sanoo.

Testin kahdesta heikon arvosanan saaneesta istuimesta Autoliitto tiedotti jo heinäkuussa heti kun vaaralliset kolaritestin tulokset olivat selvinneet. Recaro SmartClick -telakkaan kiinnitetty Recaro Optia irtosi etutörmäystestissä telakastaan ja lensi halki testilaboratorion. Myös Jané Grand -istuimen kiinnikkeet hajosivat etutörmäystestissä. Näiden istuinten hankkineiden on syytä ottaa yhteyttä istuimen myyjään.

Testin istuinkohtaiset tulokset on nähtävissä täällä.