Oletko nähnyt kuvan miestä? - Poliisi: tuoreet havainnot suoraan hätänumeroom

Mieshenkilö on tiettävästi liikkeellä jalan. Hän on 67-vuotias, 165 senttimetriä pitkä ja normaalivartaloinen. Hänellä on harmaa parta ja olkapäille ulottuvat hiukset. Yllään hänellä on katoamishetkellä ollut beiget työhousut, keltainen työtakki ja musta lippalakki. Hän sairastaa muistisairautta.

Tuoreet havainnot kadonneesta pyydetään ilmoittamaan suoraan hätänumeroon 112 ja muut havainnot osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai numeroon 0800 90022.