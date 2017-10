Miljoonan simpukan kuolema käräjillä – syyttäjän mukaan Kokemäenjokeen valui 66 tonnia nikkeliä

Harjavallassa vuonna 2014 tapahtunutta nikkelivuotoa alettiin käsitellä tänään Satakunnan käräjäoikeudessa. Neljää Norilsk Nickel -tehtaan esimiestehtävissä työskennellyttä miestä syytetään ympäristön turmelemisesta.

Syyttäjän mukaan Kokemäenjokeen valui noin 66 tonnia nikkeliä ja 1,2 tonnia kobolttia, minkä vuoksi suuri määrä jokivettä pilaantui. Lisäksi joesta tuhoutui noin miljoona rauhoitettua vuollejokisimpukkaa, syytteessä sanotaan.

Syyttäjä vaatii miehille sakkoja ja Norilsk Nickelille vähintään 60 000 euron yhteisösakkoa.

Kaikki syytetyt ovat kiistäneet syytteet.

Syyttäjä: Vuoto havaittiin vasta 30 tunnin kuluttua

Syyttäjän mukaan syytetyt ovat laiminlyöneet velvollisuutensa valvoa ja varmistua siitä, että tuotantoon annettuja ohjeita on noudatettu. Tämän takia työntekijät eivät ole seuranneet riittävästi esimerkiksi raakanikkelin jäähdyttämiseen käytettyjen laitteiden painetta, syytteessä todetaan.

Henkilöstöltä on syyttäjän mukaan jäänyt huomaamatta, että laitteen käyttöpaine on ilmeisesti tukkeutumisen takia kohonnut liian suureksi ja liuosta on päässyt sekoittumaan jokiveteen. Myöskään hälytys vuodosta ei syyttäjän mukaan välittynyt laitoksen valvomoon.

Syyttäjän mukaan vuoto havaittiin vasta 30 tunnin kuluttua.

Jokivedessä lähes 450-kertainen nikkelipitoisuus

Poliisin lisäksi nikkelivuotoa on tutkinut Varsinais-Suomen ely-keskus, jonka vuonna 2015 julkaiseman raportin mukaan simpukoita kuoli yhteensä jopa 4,5 miljoonaa kappaletta. Vuollejokisimpukan lisäksi kuoli pikkujärvisimpukoita, joiden kuolleisuus oli yli 60 prosenttia.

Päästön jälkeen joessa mitattiin enimmillään 8 800 mikrogrammaa nikkeliä litrassa, kun normaali arvo on 20 mikrogrammaa. Ely-keskuksen mukaan jokiveden nikkelipitoisuudet laskivat runsaan viikon kuluessa vahingosta.

Nikkelipäästö ei heti aiheuttanut näkyviä kalakuolemia.

Varsinais-Suomen ely-keskus on vaatinut, että Norilsk Nickel korjaa aiheutuneet vesistö- ja luontovahingot.

Emoyhtiö aiheuttanut laajoja ympäristötuhoja Venäjällä

Suomessa toimivan yhtiön emoyhtiö, venäläinen kaivosjätti Norilsk Nickel selvisi viime vuonna muutaman satasen sakoilla, vaikka sen saasteet värjäsivät Siperiassa sijaitsevan Daldykanjoen kirkuvan punaiseksi syyskuussa. Siperiassa sijaitseva Norilsk, jossa yhtiö myös toimii, on ympäristöjärjestöjen mukaan yksi maailman saastuneimmista kaupungeista.

Yhtiö ilmoitti ensin, ettei sillä ole mitään tekemistä vuodon kanssa, mutta myönsi myöhemmin, että sen Norilskin kaupungin kupeessa sijaitsevan nikkeli-, kupari- ja palladiumkaivoksen saostusallas oli tulvinut rankkasateiden vuoksi jokeen.

Joki laskee järveen, josta paikalliset kalastajat saavat elantonsa, mutta yhtiö ei varoittanut heitä mitenkään.

Norilsk Nickel on maailman suurin nikkelin ja palladiumin tuottaja.