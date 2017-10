Puolan presidentti kävi Niinistön vieraana vastaiskuun EU:ta kohtaan

Puolan presidentti Andrzej Duda hyökkäsi vahvasti EU:ta vastaan presidentti Sauli Niinistön kanssa järjestämässään lehdistötilaisuudessa. Dudan mukaan EU-instituutioilla on vain vaikeuksia hyväksyä, että demokraattisten vaalien jälkeen Puolan presidentti ja hallitus tekevät kansan haluamia muutoksia.

Varsovan konservatiivihallitus on ollut törmäyskurssilla EU:n kanssa muun muassa sananvapauden rajoituksista sekä oikeuslaitosta kokevista uudistuksista, joiden Bryssel katsoo sotivan unionin perusarvoja vastaan.

– Jos lupausten pito äänestäjille ei ole demokraattinen teko, niin mikä sitten? Duda sanoi asiasta kysyneelle suomalaistoimittajalle.

Hänen mukaansa muutokset eivät edes ole EU:n asia. Hän myös syytti EU:ta epätasa-arvoisesta kohtelusta, mutta ei maininnut muita maita, joita mahdollisesti suosittaisiin.

– Puolassa ei ole tilannetta, jossa media ei voisi raportoida jotain, mikä on tilanne joissakin muissa maissa, Duda väitti.

Hallitsevan Laki ja oikeus (PiS) -puolueen kasvatti Duda kieltäytyi viime kesänä vahvistamasta kahta hallituksen lakiesitystä, jotka olisivat muun muassa panneet vaihtoon maan korkeimman oikeuden koko tuomarikaartin ja siirtäneet muiden tuomareiden virkanimitykset poliitikoille parlamentissa.

Syyskuussa Duda esitteli omat vaihtoehtonsa, mutta muutokset lakiteksteihin eivät oikeusasiamies Adam Bodnarin mukaan hälvennä uhkaa Puolan demokratian ja ihmisoikeuksien yltä. Hallitsevassa puolueessa ne ovat riittäneet rivien rakoilemiseen: PiS:n johtaja Jaroslaw Kaczynski on jo epäillyt, onko presidentti hypännyt pois puolueen kelkasta.

Niinistön mukaan Puolan ja EU:n johdon pitäisi päästä sopuun, sillä vain yhtenäisenä unioni pystyy vastaamaan suurempiin ulkoisiin haasteisiin. Niinistö mainitsi suurina ulkoisina kysymyksinä ilmastonmuutoksen ja siirtolaisuuden, jota ilmastonmuutos voi kiihdyttää.

Myös pakolaiskysymys on kuitenkin hiertänyt Puolan ja muun EU:n välejä. Puola on Tshekin ja Unkarin tavoin kieltäytynyt ottamasta vastaan turvapaikanhakijoita unionin sisäisin siirroin toisin kuin esimerkiksi Suomi. Puolan mukaan kysymys on jäsenmaan sisäisen turvallisuuden asiasta.