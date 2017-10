Uusi rikosilmiö nousi taas pinnalle: Joensuulaisen yhdistyksen rahat katosivat ulkomaalaiselle tilille

Itä-Suomen poliisi varoittaa edelleen valepoliisihuijauksista, jotka eivät ota laantuakseen.

Uutena rikosilmiönä pinnalle ovat nousseet teot, joissa huijataan yrityksiä, rikoskomisario Kimmo Wetterstrand kertoo. Viime kuukausina poliisin tutkintaan on tullut useita tapauksia, joissa yritysten taloushallintoon on lähetetty muka toimitus- tai talousjohtajan nimissä sähköposti, jossa sähköpostin vastaanottajaa pyydetään maksamaan tietty lasku. Lasku on ilmoitettu kiireelliseksi ja firman kannalta elintärkeäksi.

Osa huijauksista on mennyt läpi ja sähköpostin vastaanottaja on ehtinyt maksaa laskun.

Viime viikolla huijauksen kohteeksi joutui joensuulainen yhdistys. Yhdistyksen rahastonhoitaja oli saanut sähköpostin, joka oli näyttänyt tulevan yhdistyksen puheenjohtajalta. Viestissä oli pyydetty kiireellisesti maksamaan lasku, joka liittyi yhdistyksen kalustohankintoihin.

- No, lasku maksettiin ja rahat hävisivät bittiavaruuteen eli tässä tapauksessa ulkomaalaiselle pankkitilille, Wetterstrand kertoo tapauksen päättymisestä.

Wetterstrad muistuttaakin, että "Oletpa missä hyvänsä ompelu-, suvi- tai urheiluseurassa ja vastaat jollakin tavalla yhdistyksen rahaliikenteestä; niin tärkeää ja kiireellistä laskua ei ole olemassakaan, ettei sen totuus- ja tarkoitusperää voi tarkistaa ensin esimerkiksi sähköpostin lähettäneeltä puheenjohtajalta vaikkapa puhelimitse ennen kuin ryhdyt kähräämään nettipankissa tilisiirtoa."