Yliopiston kauppatieteellisessä koulutuksessa voi nyt erikoistua matkailuun

Suomessa on nyt ensimmäistä kertaa mahdollista saada kauppatieteellinen tutkinto erikoistumalla matkailuliiketoimintaan. Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden laitoksen kansainvälisen Tourism Marketing and Management -maisteriohjelman 20 uutta opiskelijaa aloittivat opinnot Joensuussa syyskuun alussa.



Opinnot alkoivat tutustumisviikolla ohjelman neljään pääaihealueeseen: teknologiaan, hyvinvointiin, luontoon ja kestävyyteen. Opintoihin kuuluivat vierailut Puukarin Pysäkille ja Murtovaaran talomuseoon Valtimolla.



Ohjelma nivoo yhteen akateemisen opetuksen ja käytännön työelämän monin tavoin.



– On ollut ilahduttavaa huomata, miten elinkeinoelämä on ollut kiinnostunut koulutuksesta ja opiskelijoista heti alusta lähtien. Heti syyskuussa opiskelijat toteuttivat Pohjois-Karjalan osuuskaupan kanssa Sales Race -tapahtuman, maisteriohjelman johtaja Juho Pesonen kertoo.



Maisteriohjelmalla on yrityselämän edustajista koostuva neuvoa-antava lautakunta, jonka tehtävänä on varmistaa opetusohjelman ja opintojen sisältöjen sopivuus elinkeinoelämän vaatimuksiin. Opiskelijat oppivat myös markkinointitaitoja käytännössä osallistuessaan maisteriohjelman markkinointiin.



Opetusta on lähestytty monella tapaa uudesta kulmasta, sillä perinteisten luentojen määrä on minimoitu käänteisen opetuksen menetelmän myötä. Opiskelijat ovat hyvin pitkälti itse vastuussa omasta oppimisprosessistaan, mutta tätä tuetaan kontaktiopetuksessa erilaisilla tehtävillä ja kaikkein vaikeimpiin asioihin paneutumisella.



Kansainvälistä näkökulmaa opintojen ensimmäiseen jaksoon tuo australialainen professori James Murphy, joka on nimetty dosentiksi Itä-Suomen yliopistoon. Myös jatkossa ohjelmassa vierailee useita tutkijoita ja opettajia ympäri maailmaa.