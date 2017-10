Euroopan parlamentti heräsi tuomitsemaan seksuaalisen häirinnän

Maailmalla levinnyt metoo-kampanja on herättänyt Euroopan parlamentin tuomitsemaan seksuaalisen häirinnän, jota on tapahtunut talon sisällä. EU-medioissa on viime päivinä kerrottu useista häirintätapauksista parlamentissa.

Keskiviikkona täysistunnossa useat naiseuroparlamentaarikot kertoivat kokeneensa häirintää elämänsä varrella pitäen edessään metoo-kylttiä. Kymmenet naiset tuomitsivat seksuaalisen häirinnän ja vaativat miehiä lopettamaan häirinnän hiljaisen hyväksynnän. Vain kourallinen puhujista oli miehiä. Naismepit eri puolilta Eurooppaa olivat vihaisia siitä, että usein esimiesasemassa olevat miehet eivät jää kiinni asiattomasta käytöksestään eivätkä häpeä toimintaansa. Naiset eivät uskalla puhua esimiestensä käytöksestä, koska pelkäävät menettävänsä työnsä. – Hiljaisuus on nyt murrettu ja uhrit ovat korottaneet äänensä, puolalainen Agnieszka Kozlowska-Rajewicz sanoi. Hollywood-tuottaja Harvey Weinsteinin laajan häirinnän julkitulo on synnyttänyt kampanjan, joka on saanut naiset eri puolilla maailmaa vaatimaan asiallista kohtelua ja häirinnän loppumista. EU-media Politico on kerännyt tietoa häirinnästä EU-instituutioissa, ja saanut tähän mennessä yli 30 vielä vahvistamatonta kertomusta raiskauksista tai seksuaalisesta häirinnästä parlamentissa. Ruotsalaiskomissaari Margot Wallström rohkaisi miehiä puuttumaan kollegoidensa käytökseen ja toivoi metoo-kampanjan muokkaavan asenteita. – Uskon, että valtaosalla naisista ja myös monilla miehistä tässä salissa on omakohtainen tarina kerrottavanaan, Wallström sanoi. Espanjalainen Iratxe Garcia Perez rohkaisi naisia osoittamaan tukensa häirinnän uhreille ja varmistamaan, että asian esiin tuominen ei johda työn menettämiseen. – Meidän pitää tehdä selväksi, että me olemme heidän puolellaan.