Tuntematon sotilas teki vaikutuksen eversti evp Jouni Mattilaan - "Tykkäsin kuin hullu puurosta"

Perjantaina ensi-iltaan tulevan Aku Louhimiehen ohjaaman Tuntemattoman sotilaan on jo Joensuussakin nähnyt ennakkoon yli tuhat katsojaa. Keskiviikkona Karjalainen järjesti elokuvasta kutsuvierasnäytöksen täydelle salille elokuvateatteri Tapiossa.

Yksi elokuvan katsojista oli eversti evp. Jouni Mattila, joka oli vaikuttunut elokuvasta.

- Tykkäsin kuin hullu puurosta. Kyllähän tämä oli erinomainen elokuva. Ei sitä voi missään suhteessa moittia, lyhyen esitelmänkin elokuvan alussa pitänyt Mattila kertoi.

Mattila itse oli taustajoukoissa tukemassa aikanaan Rauni Mollbergin elokuvaa.

- Se oli omanlaatuinen kokemus itselleni, joten sitä elokuvaa katson aina eri kantilta.

- Tässä Louhimiehen elokuvassa perusjuonesta pidettiin aika tiiviisti kiinni. Sieltä puuttui tiettyjä osia, mutta oli sitten uuttakin, joka teki tästä elokuvasta mielenkiintoisen.

Uudessa Tuntemattomassa sotilaassa esimerkiksi kotirintama on aiempia versioita enemmän esillä.

- Se onkin siinä hyvää. Minusta sitä olisi ehkä voinut tuoda siihen vieläkin enemmän. Lottatoimintaakin elokuvassa näkyy, mutta sitäkin olisi voinut olla ehkä ripaus lisää.

- Kun alkuperäisen Edvin Laineen elokuvan on nähnyt kymmeniä kertoja, niin on se ensimmäinenkin elokuva erinomainen, kun ottaa huomioon millä tekniikalla se tehtiin. On sitä silloinkin osattu elokuvaa tehdä.

Aiemmista elokuvista poiketen uudessa versiossa nousevat Kariluoto ja Rokka entistä enemmän esiin.

- Hyvät näyttelijävalinnat niihin rooleihin, Mattila kehuu.

Lisää kommentteja ennakkonäytännöstä perjantain Karjalaisessa.