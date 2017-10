Ajokeli on erittäin huono maan länsi- ja eteläosassa, varoittavat Liikennevirasto ja Ilmatieteen laitos.

Ilmatieteen laitoksen mukaan ajokeli on vaarallinen lumi- tai räntäsateen takia Varsinais-Suomessa, Satakunnassa Uudellamaalla, Kymenlaaksossa, Pirkanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla. Lisäksi tiesää voi Ilmatieteen laitoksen mukaan olla vaarallinen Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä, Keski-Suomessa ja Keski-Pohjanmaalla.

Liikennevirasto puolestaan varoitti pian puolenyön jälkeen, että ajokeli on vaarallinen länsi- ja eteläosassa maata lumisateen sekä tielle kertyneen lumen ja sohjon vuoksi.

Valtatie 12 on poikki Sastamalassa liikenneonnettomuuden takia

Valtatie 12 on poikki liikenneonnettomuuden takia Sastamalassa hieman ennen Huittisten rajaa. Asiasta kertovan pelastuslaitoksen mukaan raskaan ajoneuvoyhdistelmän perävaunu on suistunut ojaan ja yhdistelmän vetoauto on poikittain tiellä. Tien arvioidaan olevan poikki noin aamuneljään asti.

Henkilöautoille on käytössä kiertotie, mutta raskaalle ajoneuvokalustolle ei ole. Huittisten suunnasta tulevat henkilöautot pystyvät kiertämään onnettomuuspaikan Raskalantien (vaihtuu Kiviniementieksi) ja Äetsäntien kautta. Sastamalan suunnasta tulevien henkilöautojen täytyy vuorostaan kääntyä ensin Äetsäntielle ja siitä Kiviniementielle (vaihtuu Raskalantieksi).

Kukaan ei loukkaantunut onnettomuudessa. Ajoneuvossa ei ollut onnettomuushetkellä lastia. Pelastuslaitos sai hälytyksen asiasta noin puoli kahdelta torstaiaamuna.