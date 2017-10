Poliisi kertoo uudesta rikosilmiöstä - ostaja saa merkkivaatteen sijaan halvan kiinalaisen kopion

Itä-Suomen poliisi varoittaa, että ilmiöksi on muodostumassa toimintatapa, jossa rikolliset toimittavat ostajalle erilaisen tuotteen, kuin tämä on verkkokaupasta tilannut.

Itä-Suomen poliisi kertoo kirjanneensa "suhteellisen lyhyessä ajassa" useita ilmoituksia, joissa ostaja on ostanut internetistä jotakin, yleisimmin jonkin merkkivaatteen. Kun ostaja on saanut paketin, on se usein sisältänyt jotakin muuta kuin ostaja on odottanut. Esimerkiksi laadukkaan merkkipaidan sijaan paketissa on ollut halpa kiinalainen t-paita, tai paksun talvitakin sijaan "ohut takintekele".

Tässä rikosilmiössä ostajalle siis toimitetaan jotain, mutta aivan muuta mistä tämä on maksanut. Näissä tapauksissa ostajalla ei ole ollut palautusmahdollisuutta.

- Välttyäkseen kerrotulla tavalla huijatuksi tulemiselta on ostajalla muutamia keinoja yrittää varmistaa myyjän oikeellisuus. Ykköskeino on se, että ostaja katsoo internetin osoiteriviltä myyjäfirman sivuston osoitteen (URL-osoite) ja vertaa sitä muihin samasta firmasta internetissä oleviin osoitteisiin. Monta erilaista kirjoitustapaa osoitteessa antaa jo aiheen epäillä sivuston oikeellisuutta. Samoin on asianlaita silloin, jos osoite on kovin eksoottisen näköinen, Itä-Suomen poliisi ohjeistaa.

Kannattaa tarkastaa myös, käyttääkö myyjäkauppa suojattua yhteyttä. Tästä osoituksena on merkintä https:// URL -osoitteen edessä. Suojatun yhteyden mahdollinen puuttuminen kannattaa ostajan ottaa huomioon myyjän luotettavuutta arvioidessaan.

Myös hintavertailua kannattaa tehdä siinä mielessä, että äärimmäisen edullisella hinnalla myytävä tuote ei luultavasti ole totta.