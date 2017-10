"Ei anna erillislupaa ylinopeudelle" - Liikenneturva julkaisi 7 ohittamissääntöä

Jos tien päällä eteen tulee tilanne, jossa edellä ajavasta autosta on päästävä ohi, on ohituksen turvallisuudesta varmistuttava ennen ohitusta, Liikenneturva korostaa tiedotteessaan.

Päävastuu turvallisesta ohittamisesta on ohittavan ajoneuvon kuljettajalla.

- Ohittamisen aikana autot ehtivät edetä aikamoisen matkan. Ohittaessa on varmistettava, että näkyvyys on hyvä riittävän pitkältä matkalta. Jos näkyvyys on rajallinen, tie mutkainen tai ohitettavan ajoneuvon edessä jonoa, pitää ohittamisintoa suitsia, Liikenneturvan aluepäällikkö Rainer Kinisjärvi muistuttaa.

Lain mukaan ajokaistaa saa vaihtaa vain, kun siitä ei aiheudu vaaraa muulle liikenteelle. Ohituksessa, kuten liikenteessä yleensäkin, on olennaista ottaa muut tienkäyttäjät huomioon huolehtimalla riittävästä turvavälistä – myös sivusuunnassa.

- Kaistaa siis vaihdetaan ja omalle palataan vain riittävän hajuraon kanssa. Hyvä nyrkkisääntö on se, että omalle kaistalle palataan vasta, kun taustapeilistä näkyy ohitettava ajoneuvo kokonaisuudessaan. Myös nopeusrajoitusta on muistettava noudattaa. Toisen ajoneuvon ohittaminen ei anna erillislupaa hetkellisellekään ylinopeudelle, Kinisjärvi kertoo.

Ohitustarve on harkittava tarkkaan ennen siihen ryhtymistä. Ohitukset voivat hankaloittaa liikenteen sujuvuutta ja aiheuttaa Liikenneturvan mukaan pahimmillaan jopa vaaratilanteita, joten turhan päiten ei pidä lähteä ohi.

Liikenneturva on julkaissut seitsemän sääntöä turvalliseen ohittamiseen:

Harkitse ohitustarve aina ennen jokaista ohituspäätöstä.

Muista, että ohittaminen ei anna erillislupaa ylinopeudelle.

Ennen ohitusta seuraa takana tulevaa liikennettä ja varmista riittävä näkyvyys. Ohittaminen vaatii yllättävän paljon tilaa.

Aloita ohittaminen riittävän etäältä ohitettavasta.

Kerro ohitusaikeesta näyttämällä suuntamerkkiä. Käytä vilkkua myös omalle kaistalle palatessa.

Siirry ohituskaistalle maltilla. Loiva liike on hyvä myös omalle kaistalle palatessa.

Varmista turvaväli ohitettavaan ajoneuvoon – myös sivusuunnassa. Palaa omalle kaistalle vasta, kun näet taustapeilistä ohitettavan ajoneuvon kokonaisuudessaan.

Alla on animaatio turvallisesta ohittamisesta.