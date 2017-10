Väitös: Tätä eettinen johtajuus tarkoittaa nuorille johtajille

Nuorilla johtajilla on keskenään erilainen näkemys siitä, mikä eettisessä johtajuudessa on tärkeää. Yhtä mieltä he ovat silti siitä, että työntekijöitä tulee arvostaa. Tämä ilmenee Lotta Pitkäsen julkisjohtamisen alan väitöskirjasta, jossa tarkastellaan eettistä johtajuutta ja erityisesti sitä, mitä eettisyys johtajuudessa tarkoittaa julkisen sektorin eri organisaatioissa työskenteleville nuorille johtajille ja esimiehille, Vaasan yliopisto tiedottaa.