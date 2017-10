Nakuiletko kotona? Se voi tuoda sakon tai jopa vankeutta

Asuitpa sitten omakotitalossa tai taloyhtiössä, joudut ottamaan muut huomioon. Vaikka miten arvostat yksityisyyttäsi, välillä on oltava myös yhteisöllinen. Joskus on pohdittava, kumpi on tärkeämpää.

1. Ihanaa viettää aikaa rivitalon pihalla. On lämmin päivä, joten otan paidan pois ja housutkin saavat lähteä.

Asunto ja siihen liittyvä parveke sekä piha kuuluvat yksityisyyden suojan ja kotirauhan piiriin, joten nakuna saa oleilla ja tehdä mitä lystää. Kannattaa kuitenkin muistaa, että pihalla, parvekkeella tai jopa huoneistossa sisällä nakuna oleileva saattaa syyllistyä sukupuolisiveellisyyden julkiseen loukkaamiseen, josta voi seurata sakkorangaistus tai jopa vankeutta.

Jos nakuilua harrastetaan tarkoitushakuisesti ja esteettömästi vaikkapa kodin lasitetulla parvekkeella, ihoa hellivä ilmakylpy saattaakin olla rikollista toimintaa. Näin on etenkin silloin, jos parvekkeelle tai rivitalon pihaan on esteetön näkymä kadulta tai pihalta.

2. Olen aina halunnut laulaa oopperaa, mutta kykyni eivät riitä. Harjoittelen kotona varhaisesta aamusta iltamyöhäiseen.

Jos harjoittelet ammattimaisesti vaikkapa laulua tai instrumentin soittamista, koko päivän tai illan kestävä äänekäs toiminta ei välttämättä kuulu enää normaalin asumisen äänien piiriin. Vaikka olisit millainen virtuoosi, vuorotöistä palannut naapurisi ei ehkä jaksa kuunnella sinua kahdeksaa tuntia päivässä.

3. Olen hyvin sosiaalinen ihminen ja kutsun mielelläni vieraita. Kerran soitimme levyjä vielä kello 23:n jälkeen.

Mikäli naapuri järjestää juhlat pari kertaa vuodessa ja juhlista kuuluu ääntä, se ei ole syy ottaa huoneisto taloyhtiön hallintaan, vaikka sellainen tulisi mieleen, kun soitat juhlivan naapurin ovikelloa kertoaksesi häiriöstä. Juhliminen on normaalia elämää.

Satunnaiseksi juhlinnaksi ei lasketa sitä, jos häiriö on jatkuvaa ja toistuvaa. Jatkuvat kemut eivät ole normaalia asumisen ääntä, jota kerrostaloasukkaiden yleensä pitää sietää. Myös juhlatuulella pitää ajatella naapureita.

Mikäli juhlinta häiritsee muita eikä meno muutu toistuvista huomautuksista huolimatta, taloyhtiön hallitus voi antaa varoituksen huoneiston hallintaanotosta häiritsevän elämän perusteella. Häiriöstä ilmoittaneiden asukkaiden pitää tehdä kirjallinen selvitys häiriöstä. Näyttövelvollisuus on taloyhtiöllä.

