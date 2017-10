Omaisuusrikokset vähenivät Itä-Suomessa yli kuusi prosenttia - seksuaalirikokset lisääntyneet

Itä-Suomen poliisilaitoksessa tuli poliisin tietoon 58 935 rikosta tammi-syyskuun aikana.

Rikosten lukumäärä väheni noin 2 500 rikoksella edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Rikoslakirikokset vähenivät noin lähes viisi prosenttia edellisvuodesta. Tänä vuonna rikoslakirikoksia on kirjattu vähän yli 1 400 kappaletta vähemmän kuin viime vuonna, poliisilaitos tiedottaa.

- Kun tarkastellaan rikoslakirikoksia siten, että otetaan niistä pois liikennerikokset, niin vähennystä on ollut noin 4,5 prosenttia ja lukumäärällisesti vähennystä on ollut vajaa 900 rikosta.

Poliisin mukaan rikoslakirikosten väheneminen johtuu pääosin petosrikosten lukumäärän ja yleisesti omaisuusrikosten vähentymisestä.

- Petosrikosten määrän väheneminen saattaa johtua osaltaan kirjaamistavan muutoksesta ulkomailla tapahtuneista petosrikoksissa. Rikosilmoituksen sijaan niistä on kirjattu sekalaisilmoituksia. Toisaalta poliisi on pystynyt paljastamaan Itä-Suomessa joitakin tekijöitä, jotka ovat tehtailleet aiemmin ison osan nettipetoksista, poliisi kertoo.

Petosrikokset ovat vähentyneet lähes 800 kappaleella edellisvuodesta, ja prosentteina tämä tarkoittaa noin 31 prosentin vähennystä.

Poliisin mukaan toinen merkittävä vähentyminen on tapahtunut asuntomurroista, jotka ovat vähentyneet yli 66 prosentilla edellisvuodesta.

- Syynä asuntomurtojen vähentymiseen on osaltaan ulkomaalaisten liikkuvien rikollisryhmien tekemien asuntomurtojen väheneminen Itä-Suomen alueella. Poliisi on keskittynyt parina viime vuonna erityisesti rajat ylittävän rikollisuuden paljastamiseen ja ennalta estämiseen. Tuo panostus saattaa näkyä myös rikostilastoissa, poliisi arvelee.

Itä-Suomen alueella väkivaltarikokset lisääntyivät tammi-syyskuussa noin kahdella prosentilla.

Väkivaltarikokset ovat lisääntyneet erityisesti yleisellä paikalla - yli 11 prosenttia. Sen sijaan yksityisellä paikalla tapahtuneet pahoinpitelyt ovat hivenen vähentyneet.

Poliisin mukaan kaikki seksuaalirikokset ovat lisääntyneet Itä-Suomessa noin 10 prosentilla tammi-syyskuun aikana.

- Raiskausrikokset ja lasten seksuaaliset hyväksikäytöt ovat molemmat lisääntyneet noin 24 prosentilla. Lukumäärällisesti raiskauksia on ollut tammi-syyskuussa 18 tapausta enemmän kuin edellisvuonna ja lasten seksuaalisia hyväksikäyttöjä on ollut 14 tapausta enemmän kuin vuotta aiemmin. Seksuaalirikoksia ei lukumääräisesti ole Itä-Suomessa kovin paljon, muutaman tapauksen lisäys vaikuttaa prosentuaalisesti siksi suurelta, poliisi kertoo.

Ulkomaalaisten rikoksesta epäiltyjen osuus seksuaalirikoksissa on noussut noin kymmenellä prosentilla.

- Toisaalta seksuaalirikoksissa, joissa epäilty on ulkomaalainen, on lisäystä vain yksi tapaus edellisvuoteen verrattuna, poliisi ilmoittaa.

Itä-Suomessa poliisin tietoon tuli tammi-syyskuussa noin 1 300 huumausainerikosta, joista 38 oli törkeitä. Törkeiden huumausainerikosten määrä on vähentynyt edellisvuodesta vajaalla kymmenellä prosentilla ja lukumäärällisesti neljällä tapauksella.

Poliisin tietoon on tullut tänä vuonna 154 talousrikosta. Rikoksia on noin 85 prosenttia eli 71 rikosta edellisvuotta enemmän.

- Talousrikosten lukumäärän kasvu johtuu yhteen jutturyppääseen kuuluvan asiakokonaisuuden useista rikosilmoituksista. Muutoin talousrikosten määrässä ei ole tapahtunut mitään erityistä edellisiin vuosiin verrattuna, poliisi tiedottaa.

Kokonaisuudessaan liikennerikokset ovat vähentyneet Itä-Suomessa noin viidellä prosentilla. Eniten on vähentynyt liikenneturvallisuuden vaarantamiset - noin kymmenellä prosentilla.

Liikennerikkomusten määrä on vähentynyt reilulla 2,5 prosentilla. Automaattisen liikenteenvalvonnan suoritteiden osuus on vähentynyt noin 30 prosenttia edellisvuodesta.

- Automaattisen liikenteenvalvonnan suoritteiden lasku johtuu pääosin siitä, että liikenneturvallisuuskeskus Helsingissä ei ehdi käsitellä kaikkia sinne tulevia tapauksia ja käsittelemättömät tapaukset eivät kirjaudu tilastoihin, poliisi valottaa.

Tammi-syyskuussa Itä-Suomessa on jäänyt kiinni noin kuusi prosenttia enemmän rattijuoppoja kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana eli 93.

- Rattijuopumusvalvontaa on lisätty, ja se on ollut valvontateemana useaan otteeseen kuluvan vuoden aikana. Perusmuotoisten rattijuopumusten osalta huumausaineiden osuus on edelleen noussut, ja selityksenä tälle nousulle on, että poliisimiehet tunnistavat potentiaaliset tekijät hyvin liikenteestä, poliisi perustelee.

Jos tarkastelusta poistetaan liikennerikokset, rikoslakirikosten selvitysprosentti on ensimmäisellä vuosipuoliskolla pysynyt likimain samana kuin edellisvuonna.

Rikoslakirikosten selvitysprosentti oli Itä-Suomessa noin 50 prosenttia.

Hälytystehtävien lukumäärä väheni vajaalla kolmella prosentilla edellisvuodesta, ja lukumäärällisesti hälytystehtäviä oli reilu 2 500 kappaletta vähemmän kuin vuotta aiemmin.

- Tehtävämäärät pitävät sisällään hätäkeskuksen antamat tehtävät sekä poliisipartioiden oma-aloitteiset valvontatehtävät. Valtakunnallisesti hälytystehtävien lukumäärä on pysynyt edellisvuoden tasolla.

Poliisi oli tehtäväpaikalla keskimäärin 19,2 minuutissa siitä, kun se oli saanut tehtävän hätäkeskuksesta.

- Toimintavalmiusaikaa Itä-Suomessa voidaan pitää hyvänä, kun otetaan huomioon poliisialueen suuri koko ja pitkät välimatkat tehtäville, poliisi kertoo.

Tammi-syyskuussa tapahtui kaikkiaan 341 henkilövahinkoon johtanutta tieliikenneonnettomuutta, joista Pohjois-Karjalassa sattui 94.

Onnettomuuksissa kuoli yhteensä 22 henkilöä, kun vastaavaan aikaan viime vuonna luku oli 35.