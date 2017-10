Älä tee kodistasi kaatopaikkaa, siirrä lemmikki toiseen huoneeseen - Näin parannat pelastajien turvallisuutta

Ensihoitaja Harri Palomäki on kirjoittanut Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen blogiin pelastajien työturvallisuudesta Euroopan unionin työturvallisuusviikon hengessä.

- Viikon tarkoituksena on herätellä meitä kaikkia ajattelemaan omaa työtä ja työturvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä. Meillä jokaisella on varmasti tahto päästä töistä ehjänä kotiin, Palomäki tuumaa.

Palomäki luettelee vinkkejä, joiden avulla kansalainen voi parantaa samalla omaa sekä pelastajien turvallisuutta:

- Suomessa on pimeää tai hämärää suurimman osan vuodesta, mikä muodostaa merkittävän riskin liikkuessa erilaisissa portaikoissa tai pihamailla. Jos itse et näe kulkea kunnolla, emme mekään näe. Oman turvallisuuden ja meidän turvallisuutemme vuoksi tuleekin pihojen ja portaikoiden valaisemiseen panostaa. Ovatko katkaisijat helposti käden ulottuvilla, valaisevatko valot tarpeeksi ja riittävällä laajuudella? Palomäki kysyy.

- Jos kunnolliset kaiteet puuttuvat, muodostaa tämä merkittävän vaaraan asukkaalle ja meille.

Palomäen mukaan suurin osa tapaturmista sattuu piha-alueilla.

- Vaikka meillä on turvajalkineet, joissa on asiaankuuluvat ja pitävät pohjat, ei hiekka tai sepeli kulkuamme hankaloita. Samalla kun hiekoitat meitä varten, estät myös itseäsi liukastumasta, jolloin koko käyntimme jää välistä.

Tavarat kulkukäytävillä ovat riski pelastajille.

- Jos asuntosi eteinen tai tuulikaappi muistuttaa enemmän varastoa kuin kulkuväylää, on se syytä siivota oman turvallisuutesi ja meidän turvallisuutemme vuoksi. Samalla helpotat omaa poistumistasi mahdollisessa hätätilanteessa, Palomäki kirjoittaa.

Jos henkilön työympäristö tai koti muistuttaa kaatopaikkaa, ensihoitajan mukaan asialle on kiireesti tehtävä jotain turvallisuuden nimissä.

Kukaan ei tiedä varmuudella, miten oma rakas lemmikki käyttäytyy tilanteissa, joissa ensihoitajat joutuvat ”kajoamaan” omistajaan, Palomäki toteaa.

- Tämän vuoksi tullessamme kohteeseen olisi hyvä siirtää lemmikit toiseen huoneeseen. Tämä takaa meille työrauhan ja luo turvaa.

Jos näet tiellä edessäsi vilkkuvia valoja, hidasta ja valmistaudu pysähtymään, Palomäki korostaa.

- Melko varmasti silloin tiealueella on jotain poikkeavaa, ja jonkun lapsi, isä tai äiti on siellä tekemässä työtään. Me emme halua jäädä auton alle, etkä sinä halua joutua kolariin uteliaisuutesi tai kiireesi vuoksi!

