Laura Huhtasaari kritisoi kovin sanoin Eurooppaa ja Espanjaa

Perussuomalaisten presidenttiehdokas Laura Huhtasaari moitti Joensuussa sunnuntaina kovin sanoin Euroopan unionia suhtautumisessa Katalonian kriisiin.

- Eurooppa on hyvin hiljaa. On tietenkin, koska eihän se pidä kansanäänestyksistä, ei halua kansallisvaltioita eikä tällaisia itsenäistymispyrkimyksiä, koska se vahingoittaisi unionia. Espanja, joka on toiminut Katalonian suhteen törkeästi, ei antaisi Katalonian liittyä EU:hun, jos Katalonia itsenäistyisi. Eihän Serbiakaan ole tunnustanut Kosovoa, Huhtasaari sanoi.

Kysyttäessä Skotlannin tilanteesta Huhtasaari sanoi kunnioittavansa maan ja sen ihmisten tahtoa.

- Jos Skotlanti haluaa erota Britanniasta ja jatkaa EU:ssa, niin se on hyväksyttävää ja heidän oma asiansa.

Muutoinkin EU sai 38-vuotiaalta porilaiselta kovaa kritiikkiä.

- Siellä valta kasautuu harvojen käsiin, eikä Suomi pysty vaikuttamaan itseään koskevaan päätöksentekoon. Olen presidenttiehdokkaana siksi, että haluan tähän muutoksen, Huhtasaari kertoi.

Mahdollisuuksiinsa vaaleissa Huhtasaari ei oikein halunnut ottaa kantaa. Istuvaa presidenttiä Sauli Niinistöä tuskin vaalien loppupeleissä pystyy haastamaan kukaan, eikä toisen kierroksen toteutuminenkaan näytä tällä hetkellä todennäköiseltä, vaikka ehdokkaita on useita.

- Sen, tuleeko vaaleissa toinen kierros, ratkaisevat äänestäjät, Huhtasaari kiersi kysymyksen.