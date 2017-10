Tellervo Koivisto opetti Pentti Arajärvelle kukkapuskan vastaanottamista ja vilkuttamista

Suomessa presidentin puolisot ovat kautta aikain olleet paitsi valtakunnan ykkösvirkaa hoitavan kumppaninsa tukena, myös jättäneet oman kädenjälkensä kansakunnan historiaan. Tuoreessa Olet valaissut minun tietäni -kirjassa Päivi Storgård käy läpi puolisoiden tarinoita.

Pentti Arajärvi kuvaili sunnuntaina Helsingin kirjamessuilla, että presidentin puolisolla on oikeastaan kolme roolia. Ensimmäinen rooli on olla puoliso, toinen on edustaa itsenäisesti presidentti-instituutiota ja kolmanteen rooliin kuuluu oma toiminta, joka on irrallaan edustustehtävistä.

Arajärvi esimerkiksi jatkoi akateemista uraansa ja ajoi lasten aseman kehittämistä Tarja Halosen ollessa presidentti. Niin myös hänen edeltäjänsä ja seuraajansa ovat edistäneet omia hankkeitaan presidenttien rinnalla.

Kirjamessuilla keskustelleet Tellervo Koivisto ja Arajärvi muistelevat, että presidenttikauden alussa oli totuttelemista muuttuneeseen elämään. Koiviston mukaan kauden alku ei kuitenkaan ollut suurta tunteiden myllerrystä.

– Siinä vaiheessa itkut tai ilot molemmatkin olivat jo takana ollutta elämää. Siinä vaan piti totutella päivä kerrallaan viikosta toiseen ja vuodesta toiseen, Koivisto sanoi.

Arajärvi kertoi, että vaikeinta oli sopeutua passattavana olemiseen. Aamukahvikin oli useimmiten valmiiksi keitettynä. Arajärvi kertoi, että joskus viikonloppuisin hän ja Halonen keittivät itse kahvinsa.

– Täytyy vähän pysyä arjessa kiinni. Teimme ruokaa joskus ja muuta tällaista.

Sekä Koivisto että Arajärvi olivat ehtineet kumpikin nähdä virallisia tilaisuuksia jo ennen presidenttikautta ministerin puolisoina. Opastusta presidentilliseen arkeen Arajärvi kertoi saaneensa Koivistolta.

– Tellervo Koivisto opetti minulle, miten otetaan vastaan kukat ja miten heilutetaan yleisölle, kun on kukkapuska kädessä. -- Se osoittautui sitten turhaksi, koska kukat ojennettiin aina Tarjalle, Arajärvi nauratti messuyleisöä.