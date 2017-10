Savon Sanomat: Nuori nainen on huijannut joensuulaisia ja savolaisia Helsingin rautatieasemalla koko syksyn ajan

Helsingin rautatieasemalla on syksyn ajan kiertänyt nainen, joka pyytää keksityllä tarinalla rahaa juniin meneviltä matkustajilta. Nuorehko nainen on useiden viikkojen ajan käynyt pyytämässä rahaa etenkin Kuopioon ja Joensuuhun menevien junien matkustajilta. Asiasta kertoo Savon Sanomat.

Nainen kertoo olevansa opiskelija, jonka pitäisi päästä kohta Ouluun lähtevään junaan. Hän kertoo kuitenkin hukanneensa opiskelijakorttinsa ja tarvitsevansa rahaa sen erotuksen verran kuin tavallinen junalippu on opiskelijalippua kalliimpi.

Tarinassa erikoista on se, että sama nainen on kiertänyt kertomassa samaa tarinaa ainakin koko syys- ja lokakuun ajan useina iltoina. Hän ollut iltajunilla niin usein, ettei hän edes olisi ehtinyt käydä välillä Oulussa sillä junalla, johon hän on väittänyt olevansa menossa.

Samoin nainen on kiertänyt pyytämässä rahaa jo niin pitkään, että hän olisi jo moneen kertaan ehtinyt saada yliopistosta uuden opiskelijakortinkin kadonneen tilalle.

Nainen on ollut kuitenkin tarinankertojana uskottava, sillä hän on silminnäkijöiden mukaan saanut usein rahaa muilta matkustajilta. Nainen on tarinaansa tehostaakseen myös mongertanut jotain murretta, mahdollisesti kuulostaakseen oululaiselta.

Lisäksi Savon Sanomiin yhteyttä ottaneen yhden iäkkäämmän matkustajan mukaan hän epäili naisen myös yrittäneen varastaa jotain hänen laukustaan. Asiasta ei ole kuitenkaan varmuutta, joten tietoa ei ole, onko kyse vain rahanpummaajasta vai onko asiaan liittynyt myös varastelua.

Rahanpummaamisesta samalla tarinalla havaintoja on sen sijaan useilla eri ihmisillä pitkin syksyä.

Useat matkustajat ovat myös ihmetelleet, että nainen on pitkin syksyä ollut juuri Kuopioon tai Joensuun lähtevien iltajunien edessä. Tiedossa ei ole, ovatko itäsuomalaiset helpommin höynäytettäviä vai miksi sama tarina on kuultu ainakin useita kymmeniä kertoja juuri näillä junilla.