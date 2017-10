HOK-Elannon ex-kiinteistöjohtaja: "Euroakaan ei ole tullut tilille"

Lahjusrikoksista syytetty HOK-Elannon entinen kiinteistöjohtaja Jari Leivo sanoi tänään Helsingin käräjäoikeudessa, että syytteissä on kyse vainosta. Hänen mukaansa asiat on käännetty täysin päälaelleen ja kyse on täysin normaalista urheilusponsoroinnista.

Leivoa epäillään noin 800 000 euron lahjusten ottamisesta muun muassa rakennusyhtiöiltä suosiakseen niitä työssään. Leivo kiistää tämän. Hänen työhönsä kuului esimerkiksi uusien liikepaikkojen suunnitteluttaminen ja rakennuttaminen. Oikeudessa puidaan muun muassa sitä, minkälainen mahdollisuus Leivolla on ollut vaikuttaa HOK-Elannon rakennusurakoissa sopimuskumppanin suosimiseen. Leivon mukaan kaikki rakennushankkeet kilpailutettiin normaalisti eikä suosimisväite istu kuvaan. – Niin minulla kuin muillakin oli tulospalkkauksen takia iso henkilökohtainen intressi siihen, että työt tehdään halvalla. Hän vetosi myös siihen, että sponsoroille annettiin näkyvyyttä ja hän antoi Keski-Uusimaa-lehdelle haastattelun siitä, että hakee sponsoreita. – Jos minulla olisi peiteltävää, en todellakaan olisi toiminut näin, Leivo sanoi. Leivon mukaa Leivon mukaan esimerkiksi entinen HOK-Elannon toimitusjohtaja Arto Hiltunen oli mukana auttamassa sponsorihankinnoissa. – Hän tiesi alkuvaiheessa, mitä firmoja oli mukana tai minkälaisia summia siinä oli. Hän on vahvistanut jälkeenpäin useissa keskusteluissa, että on tiennyt sponsoroinnista, Leivo sanoi. Leivon mukaan työnantaja on hyväksynyt sponsoroinnin vähintäänkin hiljaisesti, mikä puolustuksen mukaan poistaa teon rangaistavuuden. Leivon mukaan myös nykyinen toimitusjohtaja Matti Niemi tiesi tai ainakin antoi ymmärtää tienneensä HOK-Elannon yhteistyökumppanien sponsoroinnista. Leivon mukaan sponsorointi myös käytiin Niemen kanssa läpi tämän tullessa toimitusjohtajaksi vuonna 2007. Näin ollen Leivo päätteli sponsoroinnin olevan hyväksyttyä. – Nykyinen toimitusjohtaja myönsi oikeudessa antaneensa minun ymmärtää, että hän on lukenut läpi esitteen, jossa on mukana sponsoreiden nimiä, Leivo sanoi STT:lle. Kyse oli Leivon HOK-Elannon toimitusjohtajalle Niemelle sähköpostin liitteenä lähettämästä kilparatsastusesitteestä, jossa yhteistyökumppaniksi oli listattu esimerkiksi Skanska. Muun muassa tästä kävi Leivon mukaan ilmi, että Skanska on yksi Leivon tyttärien sponsoreista. Leivon toimintaa voimakkaasti viime viikolla oikeudessa kritisoinut Niemi kertoi viime viikolla, ettei ollut lukenut kilparatsastusesitettä kokonaan, vaan vilkaisi sitä vain sen verran, että voisi personoida sähköpostin vastauksen Leivolle. Hän kiisti tienneensä syytteessä kuvatusta sponsoroinnista ja tuomitsi sen jyrkästi. HOK-Elanto tai Niemi eivät ole jutussa syytettynä rikoksista. Rahat käytettiin tyttärien hevosurheiluun Leivon mukaan kaikki sponsorirahat on käytetty tytärten hevosurheiluun. – Euroakaan ei ole tullut tilille, kaikki sponsorirahat on nostettu toteutuneita kilpailu- ja valmennuskustannuksia vastaan, Leivo sanoi. Kansainväliselläkin tasolla kilpailleiden Leivon tyttärien vuosibudjetti oli Leivon mukaan yhteensä noin 40 000–50 000 euroa. – Kyse on kalliista lajista. Tavallinen perhe ei voi ilman sponsoreita harrastaa lajia, Leivo kertoo. Leivon lahjomisesta syytettynä on yhteensä 13 ihmistä, joista viittä syytetään törkeästä lahjusrikoksesta. Lisäksi syyttäjä vaatii yhteisösakkoja neljälle yritykselle. Syytetyt ovat kiistäneet syytteet.