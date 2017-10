Poliisi: Nuori mies löytyi elottomana kadulta Joensuun keskustassa

Miehen havaitsi ohikulkenut autoilija. Mies todettiin paikalla menehtyneeksi, poliisi tiedottaa.

- Poliisi on suorittanut paikkatutkintaa Siltakadulla ja suorittanut puhutuksia tapahtumaan liittyen. Tutkinnassa on selvinnyt, että kyseessä on paikkakuntalainen 19-vuotias mies. Tehtyjen tutkimusten perusteella tapaukseen ei liity rikosta.

Poliisi pyytää ihmisiltä havaintoja Siltakadun alueelta aamuyön noin kello 2:n ja 3:n väliltä.

- Havainnot voi ilmoittaa virka-aikana poliisipäivystykseen numeroon 0295 415 320 tai kaikkina vuorokaudenaikoina sähköpostilla.

Asian tutkintaa jatketaan kuolemansyyn selvittämisenä, eikä poliisi tiedota kuolinsyystä tai asiasta enempää.