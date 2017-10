Helsingissä vieraileva oikeuskomissaari: Huolta aiheuttavien maiden EU-rahankäyttö tehotarkkailuun

Oikeusasioista vastaava komissaari Vera Jourova kiristäisi EU-rahan valvontaa niiltä mailta, jotka liikkuvat oikeusvaltioperiaatteiden rajamailla. Jourova ehdottaa valvonnan kiristämistä tänään Helsingissä, jossa hän osallistuu Suomi100-seminaariin.

EU-maat valmistautuvat parasta aikaa neuvotteluihin uudesta budjettikehyksestä, minkä takia muutoksista on hänen mielestään hyvä aika keskustella.

– Maihin, joiden osalta meillä on epäilyjä, pitäisi kohdistaa tiukempia tarkastuksia, komissaari sanoo.

Oikeusvaltio tarkoittaa sitä, että kaikki ovat yhtäläisiä oikeuden edessä.

Komissio ja valtaosa EU-maista ovat olleet huolissaan Puolan oikeusjärjestelmän uudistuksista, koska muun muassa tuomarien nimitysvalta on vaarassa politisoitua. Komissio on kehottanut Puolaa tekemään muutoksia kiistanalaisiin lakeihin, mutta keskustelu ei näytä tuottavan tulosta.

– Emme ole ehkä koskaan olleet näin lähellä artikla 7:n käynnistämistä, Jourova sanoo viitaten perussopimuksen kohtaan, jonka myötä Puola voisi menettää äänioikeutensa EU-kokouksissa.

"Demokratia ei yksin riitä"

Komissio on useaan otteeseen torjunut Puolan väitteen siitä, että oikeusvaltion varmistaminen olisi maan sisäinen asia. Rajojen yli liikkuvien ihmisten ja yritysten on komission mukaan pystyttävä luottamaan siihen, että he saavat aina oikeudessa oikeudenmukaista kohtelua.

– Oikeusjärjestelmä EU:ssa on kuin sarja jouluvaloja. Kun yksi lampuista on rikki, eivät muutkaan toimi, Jourova vertaa.

Valtaa pitävät eivät hänen mielestään voi piiloutua myöskään kansan tahdon taakse. Euroopan historia on hänen mielestään opettanut, että demokratia ei yksin riitä turvaamaan ihmisten oikeuksia ja vapautta, tarvitaan myös oikeusvaltio ja ihmisoikeudet.

Komissio käy parasta aikaa tiukkaa keskustelua myös Unkarin kanssa yliopistoista ja kansalaisjärjestöistä.