Uutissuomalainen: Alle puolet Onnettomuustutkintakeskuksen viime vuosien suosituksista toteutettu

Alle puolet Onnettomuustutkintakeskuksen vuosien 2010 ja 2017 välillä antamista suosituksista on viety käytäntöön, kertoo Uutissuomalainen. Asia selviää suositusseurannan tilastosta.

Onnettomuustutkintakeskus on antanut vuosien 2010 ja 2017 välillä yhteensä 406 turvallisuuden parantamiseen pyrkivää suositusta. Niistä 198 eli 47 prosenttia on toteutettu. Keskuksen johtaja Veli-Pekka Nurmi pitää toteutuneiden suositusten osuutta hyvänä.

– Aina voisi toivoa enemmän ja nopeammin, mutta tämä työ on sellaista, että asioita parannetaan pienin askelin, Nurmi sanoo.

Onnettomuustutkintakeskuksen tehtävä on tutkia onnettomuuksiin johtaneita syitä ja antaa suosituksia, joiden avulla samankaltaiset onnettomuudet voitaisiin tulevaisuudessa välttää. Suosituksia annetaan esimerkiksi VR:lle, varustamoille ja viranomaisille, kuten liikenteen turvallisuusvirasto Trafille.

Eniten vuosina 2010–2017 on annettu ilmailuun liittyviä suosituksia, joita on kertynyt lokakuuhun 2017 mennessä kaikkiaan 124 kappaletta. Raideliikenteen suosituksia on annettu vuodesta 2010 lähtien yhteensä 110. Niistä 23 on annettu tasoristeysonnettomuuden johdosta. Vesiliikenteen suosituksia on annettu yhteensä 59. Muita suosituksia, eli esimerkiksi tieliikenteeseen tai luonnonilmiöihin liittyviä ohjeita on annettu 113.