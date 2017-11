Yön uutiskooste: Manhattanin iskun tekijä jätti Isisiin viittaavan viestin

Seksuaalinen häirintä tai ahdistelu on suomalaisessa voimistelussa ja yleisurheilussa melko vähäistä, mutta sitä kuitenkin tapahtuu, selviää STT:n teettämästä kyselystä. Häirintää tulee niin yleisöstä kuin lajin sisältäkin.

Voimistelussa häirintää oli nähnyt tai kokenut noin 5 prosenttia vastaajista, yleisurheilussa 15. Voimistelijoiden vastauksia kertyi 531, yleisurheilijoiden 53.

Häirintä tai ahdistelu on ollut fyysistä tai sanallista tai molempia.

Verotiedot julkistetaan - kärkeen noussee jälleen yrityskaupoilla vaurastuneita



Viime vuoden verotiedot julkistetaan tänään. Julkistettavat verotiedot koskevat niin ansiotulo-, pääomatulo- kuin yhteisöverojakin.

Ansiotulolistojen kärkipaikoilla on perinteisesti nähty suuryritysten rahakkaita toimitusjohtajia. Vuosi sitten listoille kohosi myös monta peliyhtiö Supercellin työntekijää.

Verotetun pääomalistauksen kärki taas vaihtuu usein yrityskauppojen mukaan. Toisinaan listan kärkeen nousee kuolinpesiä.

Verohallinto kertoo lisäksi, kuinka moni suomalainen saa veronpalautuksia ja mikä on keskimääräinen veronpalautus.

VR:n uudet veturit taipuvaisia turhiin hätäjarrutuksiin - EU:n edellyttämä rataliikenteen uudistus vielä kesken



Suomessa rautateille saapuneet uudet veturit saattavat tehdä aiheettomia hätäjarrutuksia, koska niiden tiedonsiirron järjestelmä on keskeneräinen. VR:n mukaan uusia Vectron-vetureita käytetään siksi toistaiseksi vain tavarajunissa.

EU on määrännyt unionin rataliikenteen kulunvalvonnan järjestelmät uusittaviksi vastaamaan EU-standardia. Testiajossa olevat Vectronit ovat Suomessa ensimmäinen osa ratakalustoa, jossa on EU:n vaatima järjestelmä. Muu ratakalusto ja rataverkko käyttävät vielä kansallista, vanhaa kulunvalvontaa.

VR:n liikennejohtaja Petri Auno kertoo STT:lle, että kulunvalvonnan muutos tuo yhtiölle isot kulut.

Uutissuomalainen: Alle puolet Onnettomuustutkintakeskuksen viime vuosien suosituksista toteutettu



Alle puolet Onnettomuustutkintakeskuksen vuosien 2010 ja 2017 välillä antamista suosituksista on viety käytäntöön, kertoo Uutissuomalainen. Asia selviää suositusseurannan tilastosta.

Onnettomuustutkintakeskus on antanut vuosien 2010 ja 2017 välillä yhteensä 406 turvallisuuden parantamiseen pyrkivää suositusta. Niistä 198 eli 47 prosenttia on toteutettu. Keskuksen johtaja Veli-Pekka Nurmi pitää toteutuneiden suositusten osuutta hyvänä.

Onnettomuustutkintakeskuksen tehtävä on tutkia onnettomuuksiin johtaneita syitä ja antaa suosituksia samankaltaisten onnettomuuksien välttämiseksi.

KSML: Ilmavoimien ylityötilanne on kestämätön



Ilmavoimissa on tehty tänä vuonna ylitöitä jo noin 55 000 tuntia, kertoo Keskisuomalainen. Täysinä työpäivinä se tarkoittaa liki 7 000:tta.

Tehtyjen ylityötuntien määrä on niin suuri, että Ilmavoimien esikunta on käynnistänyt toimia ylitöiden vähentämiseksi.

Pääosa ylitöistä on tehty Ilmavoimien tukikohtien turvallisuudesta vastaavissa vartiostoissa sekä lentokaluston kunnossapidosta vastaavissa lentotekniikkalaivueissa. Valtaosa ylitöitä tehneistä on sotilaita.

Sähköliitto aloittaa lakon tänään



Sähköliitto aloittaa tänä aamuna lakon osassa Teknologiateollisuuden yrityksiä. Viikon mittaisessa lakossa on mukana tuhatkunta sähköliittolaista.

Mikäli osapuolet eivät pääse sopuun, alkaa laajempi toinen lakko ensi viikon lopulla. Tuolloin sen piirissä olisivat kaikki Teknologiateollisuuden sopimusalalla työskentelevät lähes 2 500 Sähköliiton jäsentä.

Ensimmäisen lakon arvioidaan vaikuttavan etupäässä teollisuuden tuotantolaitoksiin, kun esimerkiksi sähköasentajat eivät ole töissä.

Ainakin kahdeksan kuoli terrori-iskussa New Yorkissa



New Yorkissa ainakin kahdeksan ihmistä on saanut surmansa ja lukuisia haavoittunut lava-autolla tehdyssä terrori-iskussa.

Viranomaisten mukaan tekijä ajoi lava-autolla jalankulkijoiden päälle ja törmäsi sitten koulubussiin. Sen jälkeen hän nousi autosta kahden valeaseen kanssa. Poliisi ampui häntä ja otti hänet kiinni.

Kyseessä on ensimmäinen terrori-isku New Yorkissa sitten syyskuun 11. päivän tuhoisien iskujen vuonna 2001. (Lähde: AFP)

NBC New York: Manhattanin iskun tekijä jätti Isisiin viittaavan viestin



New Yorkin terrori-iskun epäilty tekijä jätti jälkeensä viestin, jossa hän sanoo tehneensä iskun äärijärjestö Isisin nimissä, kertoo NBC New York. Tieto perustuu nimettömiin viranomaislähteisiin.

CNN:n viranomaislähde kertoo lisäksi, että viesti oli englanninkielinen ja että tekijä jätti sen avolava-autoon, jolla hän ajoi ihmisiä päin tiistai-iltapäivänä Manhattanilla.

Trump esitti surunvalittelut vasta haukuttuaan terrori-iskun tekijän



Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump on esittänyt Twitterissä surunvalittelunsa New Yorkin terrori-iskun uhreille ja näiden omaisille. Surunvalittelutviitti tuli puolitoista tuntia sen jälkeen, kun Trump oli kutsunut Twitterissä iskun tekijää sairaaksi ja häiriintyneeksi ja kirjoittanut suurilla kirjaimilla "EI YHDYSVALLOISSA!"

Välissä Trump tviittasi, ettei äärijärjestö Isisin saa antaa palata tai tulla Yhdysvaltoihin.

Espanja kutsui Katalonian syrjäytetyn aluejohdon oikeuden eteen



Espanjan korkein rikosoikeuden tuomioistuin on kutsunut Katalonian syrjäytetyn aluejohdon kuultavaksi.

Brysseliin paenneen Carles Puigdemontin ja kolmentoista muun hänen kanssaan Katalonian aluehallinnossa palvelleen on määrä saapua oikeuden eteen torstaina ja perjantaina.

Espanjan valtakunnansyyttäjä ilmoitti aikaisemmin nostavansa Puigdemontia vastaan syytteitä Katalonian itsenäistymisjulistuksesta. Syytteet koskevat muun muassa kapinointia, kansankiihotusta sekä julkisten varojen väärinkäyttöä.

Jo pelkästään kapinoinnista voi Espanjassa saada pitkän vankeustuomion. (Lähde: AFP)



Olympiasoihtu saapui Etelä-Koreaan



Olympiasoihtu on saapunut Etelä-Koreaan. Sata päivää ennen talvikisojen alkua maahan saapuneen olympiatulen kantoivat lentokoneesta ulos olympiakultaa voittanut eteläkorealainen taitoluistelija Kim Yu-na sekä Etelä-Korean urheiluministeri.

Olympiatuli sytytettiin viikko sitten tiistaina Kreikassa.

Kisat avataan 9. helmikuuta. (Lähde: AFP)