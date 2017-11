Elokuvaohjaaja Taneli Mustonen tienasi yli 100 000 euroa

Outokumpulaislähtöinen elokuvaohjaaja Taneli Mustonen tienasi 107 000 euroa vuonna 2016. Pääomatuloa Mustoselle kertyi hieman reilut tuhat euroa.

Muun muassa Luokkakokous-elokuvat ohjannut Mustonen kertoi Karjalaisen haastattelussa viime keväänä, että seuraavaksi suunnitelmissa on elokuvan teko Los Angelesissa.

– Voin sanoa, että kysymyksessä on isoja elokuvia. Kaikkien kohdalla on puhuttu A-listan näyttelijöistä, ja olemme me tavanneetkin heitä, Taneli Mustonen totesi viime huhtikuussa.

Tuon jälkeen ei ole suunnitelmista kuulunut kuitenkaan mitään.