Hämeen poliisi kertoo: Valepoliisiksi epäiltyä ei vangittu

Hämeen poliisilla on tutkittavanaan kymmeniä niin sanottuja valepoliisijuttuja, joissa on soitettu poliisina esiintyen yleensä iäkkäälle henkilölle. Häneltä on yritetty saada verkkopankkitunnukset vetoamalla erilaisiin kiireellisiin, rikoksen selvittämiseen liittyviin tekosyihin.