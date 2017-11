Yön uutiskooste: Mikkelissä otettu kiinni mies epäiltynä murhasta, Facebook tahkosi hurjat luvut

Etelä-Savossa Mikkelissä on otettu kiinni 20-vuotias mies epäiltynä murhasta, kertoi Itä-Suomen poliisilaitos myöhään eilen. Miehen epäillään surmanneen toisen miehen teräaseella Mikkelissä keskiviikkoiltana noin kello kuuden aikaan. Epäilty veriteko tapahtui pienkerrostalossa Raviradantiellä.

Poliisi kertoo tiedotteessa ottaneensa teosta epäillyn miehen kiinni tekopaikalta. Hän ei tehnyt vastarintaa.

Asiasta tiedotetaan seuraavan kerran tänään puolenpäivän aikoihin.

Poliisi, Puolustusvoimat ja Rajavartiolaitos harjoittelevat vaativaa viranomaistilannetta Suomenlahdella



Poliisi, Puolustusvoimat ja Rajavartiolaitos harjoittelevat tänään aamuyöstä vaativaa merellistä viranomaistilannetta Suomenlahdella. Asiasta kertovan Helsingin poliisilaitoksen mukaan harjoitus näkyy jonkin verran matkustajaliikenteessä ja Helsingin satamissa.

Harjoituksen oli määrä alkaa aamuyöllä kahden jälkeen, ja se päättyy viimeistään aamuseitsemältä. Varsinainen harjoitus toteutetaan Tallinnasta Helsinkiin matkalla olevalla Eckerö Line m/s Finlandia -matkustajalaivalla.

Harjoitus on jatkoa kaksi viikkoa sitten järjestetylle Puolustusvoimien johtamalle harjoitukselle.

LM: Valinnanvapauskokeiluun kahdeksan uutta hakijaa



Kahdeksan uutta aluetta on hakenut mukaan terveydenhuollon valinnanvapauskokeiluun, uutisoi Lännen Media. Hankepäällikkö Vuokko Lehtimäki sosiaali- ja terveysministeriöstä kertoo, että hakemuksia ovat jättäneet kunnat ja kuntayhtymät.

Lehtimäki on tyytyväinen viime kuun lopussa päättyneen hakemuskierroksen satoon. Hän uskoo, että kokeiluun halutaan mukaan, koska tulevasta sote-uudistuksesta halutaan sujuva.

Valinnanvapauskokeilussa asiakas voi mukana olevilla alueilla valita itse perustason sosiaali- tai terveyspalvelujen tuottajansa. Valinnanvapautta on tähän mennessä kokeiltu viidellä alueella.

New Yorkin epäilty yliajaja sai syytteen terrorismista



New Yorkin terrori-iskusta epäilty mies on saanut syytteen terrorismista. Liittovaltion poliisi FBI syyttää häntä terroristijärjestön avustamisesta, väkivallasta ja moottoriajoneuvon tuhoamisesta.

Syytekirjelmän mukaan mies alkoi suunnitella iskua yli vuosi sitten ja valitsi päiväksi Halloweenin, jotta liikkeellä olisi mahdollisimman paljon ihmisiä.

12 ihmistä kuoli ja useita loukkaantui, kun 29-mies ajoi avolava-autolla jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden päälle New Yorkin Manhattanilla tiistaina.

CNN: USA:n laivaston viimekesäiset turmat olisi voitu välttää



Yhdysvaltain laivaston julkaiseman tuoreen raportin mukaan viime kesänä tapahtuneet Yhdysvaltojen sotalaivojen ja siviilialusten törmäykset olisi voitu välttää, kertoo CNN. Amerikkalaisille hävittäjäaluksille tapahtui kesällä kaksi vesiliikenneonnettomuutta, joista kummassakin kuoli merisotilaita.

Onnettomuustutkijat totesivat kummankin hävittäjäaluksen johdon tehneen lukuisia virheitä, jotka johtivat onnettomuuksiin. Myös miehistön koulutuksessa ja taidoissa oli puutteita.

Trumpin ex-kampanjapäällikkö tänään taas oikeuden edessä



Yhdysvalloissa presidentti Donald Trumpin entinen kampanjapäällikkö Paul Manafort ja tämän yhteistyökumppani Rick Gates astuvat tänään uudelleen oikeuden eteen. Heitä syytetään muun muassa rahanpesusta.

Trumpin vaalikampanjan mahdollisia Venäjä-kytköksiä tutkiva erikoistutkija Robert Mueller nosti Manafortia ja Gatesia vastaan syytteet maanantaina.

Facebook tahkosi taas hurjat luvut



Sosiaalisen median jätin Facebookin voitto heinä-syyskuussa oli 4,7 miljardia dollaria. Voitto kasvoi 79 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajasta. Tulosta selittää netin mainostulojen kasvu.

Voiton suuruus ylitti jopa rahoittajien ennusteet.

Toimitusjohtaja Mark Zuckerberg vakuutti jälleen, että Facebook pyrkii hillitsemään manipulaatiota. Hänen mukaansa yhtiössä tehdään tosissaan työtä, jotta estettäisiin alustojen väärinkäyttö. (Lähde: AFP)

Markkasen Bullsille tappio - Markkanen jälleen joukkueensa paras pistemies



Koripallon NBA:ssa Lauri Markkasen Chicago Bulls on hävinnyt Miami Heatille pistein 91–97. Markkanen oli jälleen joukkueensa paras pistemies 25 pisteellään. Levypalloja hän kahmi kahdeksan.

Miamille eniten pisteitä nakutti Goran Dragic. Hänelle kirjattiin 20 pistettä ja viisi levypalloa. Tupla-tupla eli kaksinumeroinen lukema kahdessa eri tilastokategoriassa merkittiin puolestaan Miamin Hassan Whitesidelle. Hän heitti 13 pistettä ja otti 14 levypalloa.

Bulls on tällä kaudella voittanut yhden pelin.

Cleveland Cavaliersille tappio NBA:ssa



Koripallon NBA:ssa viime vuoden mestari Cleveland Cavaliers on hävinnyt Indiana Pacersille pistein 107–124. Tappio oli joukkueelle viides tällä kaudella.

Eniten pisteistä voittajajoukkueelle nakutti Thaddeus Young, joka teki 26 pistettä. Domantas Sabonis ylsi puolestaan tupla-tuplaan eli kaksinumeroisen lukeman kahdessa eri tilastokategoriassa. Hän teki 15 pistettä ja kahmi 12 levypalloa.

Cavaliersin paras pistemies oli puolestaan LeBron James, joka teki 13 pistettä. Myös Cavaliersin Kevin Love ylsi tupla-tuplaan. Hänelle kirjattiin 13 pistettä ja 13 levypalloa.

Tottenham kaatoi Realin - Myös Manchester City jatkoon Mestarien liigassa



Tottenham varmisti myöhään keskiviikkona pudotuspelipaikkansa jalkapallon Mestarien liigassa. Lontoolaisjoukkue kukisti H-lohkossa kotikentällään Wembleyllä viime kauden mestarin Real Madridin 3–1.

Tottenhamin maaleista kaksi teki Dele Alli ja kolmannen tanskalainen Christian Eriksen.

Tottenham ei aiemmin ollut voittanut Realia europeleissä.

Muista englantilaisjoukkueista Manchester City kukisti F-lohkossa vieraissa Napolin 4–2 ja varmisti jatkopaikan. E-lohkoa johtava Liverpool voitti Mariborin 3–0.