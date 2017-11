Kulosaaren päiväkodissa päätöstä perustellaan lapsen edulla, lehti kirjoittaa.

- Helsingissä on paljon erilaisia perheitä. Tässä lapsi on keskiössä. Lapselle on tärkeää, että meidän aamupaloille tulee aina joku läheinen. Katsomme nyt, miten tämä otetaan vastaan, päiväkodin johtaja Ria Sotka kertoo Iltalehdelle.

Lehden mukaan Kulosaaressa läheisenpäivää vietetään aamupalan merkeissä ensi viikon torstaina.

Lähde: Iltalehti