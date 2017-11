Posti varautuu joulun pakettipaljouteen – pystyttää pop up -noutopisteitä

Posti perustaa 130 väliaikaista noutopistettä verkkokaupan joulusesongin ajaksi. Väliaikaiset pop up -pisteet avautuvat 27. marraskuuta, ja ne sijoitetaan kauppakeskuksiin ja Postin jakelutoimipaikkoihin.

– Joulun volyymipiikki paketeissa on suuri, varaudumme yli 30 prosentin viikkovolyymin kasvuun. Pakettivolyymimme on kasvanut jo ennen joulusesonkia tänä vuonna 8 prosenttia. Joulun pop up -noutopisteillä varmistamme asiakkaille sujuvan pakettiliikenteen ja nopean noutamisen, sanoo Postin Pakettipalvelujen johtaja Toni Laaksonen tiedotteessa.

Muutamiin paikkoihin tuodaan kontit lähetysten luovutusta varten. Niiden avulla varmistetaan, että noutopisteitä saadaan myös paikkoihin, joissa ei muuten ole soveltuvia tiloja. Noutopisteet on tarkoitettu vain pakettien hakemiseen, eikä niissä tarjota muita postipalveluja.

Laaksonen sanoo, että vastaanottajan on tärkeä katsoa paketin saapumisilmoituksesta lähetyksen noutopaikka, sillä lähetys toimitetaan noudettavaksi lähistölle hyllytilan mukaan.

Pop up -pisteiden lisäksi Posti on lisännyt pakettiautomaatteihin lokerotilaa joulusesongin kiireitä varten. Myös kotiinkuljetuksia lisätään.

Posti hakee parhaillaan 3 500:aa jouluapulaista. Sesonkityöntekijöitä kaivataan muun muassa asiakaspalveluun, lajitteluun ja kuljetukseen. Myös noutopisteissä Postin henkilöstöä täydentävät varta vasten palkatut jouluapulaiset.