Kaksi nuorta miestä kävi kotimatkalla käsiksi pieneen koululaiseen - katso tuntomerkit tekijöistä

Sisä-Suomen poliisi Tampereella tutkii tapausta, jossa alakoululaisen reppu on vaurioitunut koulumatkan aikana. Koululainen on ollut tulossa kotiin Takahuhdin ala-asteelta ja matkalla hän on tavannut kaksi nuorehkoa miestä, jotka ovat tarttuneet kiinni häneen ja vahingoittaneet reppua ilmeisesti jollakin teräaseella.