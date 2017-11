Taskussa on viimeinen kymppi - "Peliriippuvainen valitsee mieluummin nälän ja häätöuhan"

Sähköt on jo katkaistu maksamattomien laskujen takia. Silti peliongelmainen pistää saamansa kympin mieluummin rahapeleihin kuin laskujen maksuun tai edes ruokaan.

Tällaisetkaan tapaukset eivät kontiolahtelaisten sosiaalityöntekijöiden Anne Tanskasen ja Pasi Siposen mukaan ole tavattomia. He törmäävät peliongelmiin työssään viikoittain.

– Peliongelmia on monenlaisilla ihmisillä opiskelijoista eläkeläisiin, Siponen kertoo.

Harva asiakas nostaa asiaa itse keskusteluun. Taloudellisten vaikeuksien selvittelyssä kuitenkin monesti tulee ilmi, että taustalla on pelaaminen.

Nettipelien lisääntyminen näkyy. Tanskasen mukaan etenkin nuorilla vaikeuksia aiheuttaa runsas yöaikainen pelaaminen.

– Kun vuorokausirytmi katoaa, kouluun tai työhön lähteminen vaikeutuu. Kun on tarpeeksi pitkään oltu lähtemättä, ollaan vaikeuksissa, Tanskanen tiivistää.

Pahimmillaan pelaaminen saattaa olla hyvinkin holtitonta.

– Vaikka ihminen tietää, että viimeiset rahat on tarkoitettu sähkölaskun maksamiseen tai ruokakauppaan, rahat eivät oikeasti mene sinne. Peliriippuvainen valitsee mieluummin nälän ja häätöuhan, Tanskanen sanoo.

Nopean rikastumisen toivo on koukuttava ajatus, Siponen ja Tanskanen myöntävät. Erityisen houkuttava se on silloin, kun talous on pahasti kuralla.

