Nuori mies katosi Helsingissä jäljettömiin yli viikko sitten – poliisi julkaisi kuvan

Poliisi pyytää havaintoja Helsingissä kadonneesta nuoresta miehestä.

23-vuotias Martin Johannes Clausen ilmoitettiin kadonneeksi 28.10. Helsingissä. Viimeinen havainto hänestä on tehty 24.10. noin kello 19–20 Helsingin Kalliossa sijaitsevassa baarissa. Baarissa hän oli ilmoittanut lähtevänsä kotiin Jätkäsaareen. Asunnolle hän ei todennäköisesti kuitenkaan saapunut, poliisi tiedottaa.



Clausen on noin 180 senttiä pitkä ja ruumiinrakenteeltaan hoikka. Hänellä on pujoparta ja viikset. Hän käyttää silmälaseja. Katoamisiltana hänellä on ollut yllään musta hattu, kaulahuivi, ruskea nahkatakki, siniset farkut ja mustat kengät.



Poliisi pyytää Clausenin löytämiseksi kansalaisten apua. Kaikki havainnot Martin Clausenin liikkeistä katoamisillan jälkeen ovat arvokkaita. Havainnoista voi ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai Whatsapp-sovelluksella numeroon 0295 476 148.