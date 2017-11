Lähimaksaminen on yleistynyt todella nopeasti

Lähimaksamisessa alle 25 euron suuruisia korttimaksuja voidaan tehdä ilman pin-koodia viemällä kortti maksupäätteen viereen. Maksuja välittävän Netsin mukaan nyt jo noin 30 prosenttia maksutapahtumista tehdään lähimaksuina.

– Kun katsotaan alle 25 euron tapahtumia, niistä alkaa olla jo puolet lähimaksuja, kertoi Netsin myyntijohtaja Jaakko Laurila.

Viime vuonna korttimaksuista oli Suomen Pankin tilastojen mukaan lähimaksuja reilut 10 prosenttia, vuonna 2015 kaksi prosenttia ja 2014 vain 0,2 prosenttia. Kasvu on siis ollut huimaa.

– Viimeiset kaksi vuotta on ollut voimakkaan kasvun aikaa. Syksyllä 2015 se alkoi yleistyä nopeasti, OP:n asiantuntijapäällikkö Jani Hautala sanoi.

OP:n asiakkaista yli kolmannes käyttää lähimaksuominaisuutta vähintään kerran kuukaudessa. Ominaisuus on käytettävissä jo lähes kaikilla. Pian lähimaksu puuttuu enää niiltä asiakkailta, jotka ovat erikseen pyytäneet kontaktillista maksukorttia.

Tekniikka yleistynyt kaupoissa

Lähimaksaminen rantautui Suomeen 2013. Sen nopeaan yleistymiseen kahden viime vuoden aikana on vaikuttanut etenkin se, kuinka paljon lähimaksun mahdollistavia kortteja ja maksupäätteitä on käytössä.

Finanssialan korttimaksamisen asiantuntijan Kirsi Kleppin mukaan jo noin kolme neljästä maksupäätteestä on varustettu lähimaksuominaisuudella ja suunnilleen sama lukema pätee myös maksukortteihin.

– Se, että tekniikka on yleistynyt kaupoissa ja maksupäätteissä, on vienyt oman aikansa. Aika hyvin se on otettu vastaan. Kuluttajatkin ovat ilmeisesti ihan tyytyväisiä tähän maksutapaan, se on nopeaa ja kätevää, Klepp kertoi.

Kauppiaat ovat yleensä ottaneet lähimaksut käyttöön silloin, kun ovat muutenkin uusineet laitteitaan.

Turvallisuushuolet liioiteltuja

Lähimaksamisen turvallisuus on välillä noussut keskusteluihin. Asiantuntijat ovat yhtä mieltä siitä, ettei lähimaksamiseen liity erityisiä turvallisuusriskejä. Esimerkiksi kortin tietojen lukeminen etälukulaitteella on äärimmäisen vaikeaa.

– Siinä on se keskeinen turvallisuustekijä, ettei asiakkaan tarvitse syöttää tunnuslukua väentungoksessa vaikka kaupassa tai ravintolassa, missä porukkaa parveilee ympärillä, OP:n Hautala muistutti.

Hautalan mukaan lähimaksamisen turvallisuus ei ole ollut pankin asiakkaille erityinen huolenaihe. Siihen pätevät samat turvavinkit kuin muuhunkin korttimaksamiseen: älä koskaan luovuta korttiasi tai sen tunnuslukua toiselle, kadonneesta kortista ja epäilyttävistä tapahtumista täytyy ilmoittaa heti, kortin turvarajoista kannattaa huolehtia ja kortin tapahtumia on hyvä seurata säännöllisesti.