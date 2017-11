Michelin-ravintoloitsija Tommi Tuominen päätyi kokiksi, koska se oli siisti sisätyö, jossa sai syödäkseen

Ravintoloitsija, huippukokki Tommi Tuomisella, 40, on vahva jalansija Suomen fine dining -kentässä. Hänen omistamallaan Demo-ravintolalla on ollut arvostettu Michelin-tähti jo yksitoista vuotta, ja suomalaista perinneruokaa tarjoava fine dining -ravintola Finnjävel on yksi viime aikojen puhutuimmista ravintolailmiöistä.



Vielä peruskoulussa television Kokkisota-ohjelmastakin tuttu Tuominen ei kuitenkaan haaveillut kokin urasta.

– Koulu ei ollut juttuni, sillä olen aina ollut kova kapinoimaan auktoriteetteja vastaan. Heikosta koulumenestyksestäni johtuen vaihtoehtoja ei juuri ollut: en päässyt lukioon, ja ammattikoulusta valittavaksi jäi kokki- tai autoasentajalinja. Valitsin niistä siistimmän sisätyön, jossa saa syödäkseen, Tuominen sanoo.

Matkan varrella kipinä ruoanlaittoon kuitenkin syttyi, eikä sen hiipumisesta ole merkkiäkään. Demon ja Finnjävelin lisäksi Tuominen on osakkaana ravintola Grosteskissa sekä amerikkalaishenkisessä Sue Ellen -ravintolassa, joka avautui tällä viikolla. Kaikki Tuomisen ravintolat sijaitsevat Helsingissä.

Ravintoloitsijana Tuominen ei vain johda ja hallinnoi vaan myös valmistelee kattauksia.

– Minulla on vahva tarve tuntea itseni tarpeelliseksi. Jotenkin keittiö on sellainen paikka, jossa se tunne tulee helpoiten. Samalla siellä ei ole koskaan valmis, hän kertoo.

Tuominen tekee töitä noin 70 tuntia viikossa. Hän jaksaa, mutta kaikki läheiset eivät. Alkuvuonna hän myönsi lehtihaastattelussa, että työtahti on ajanut karille monta parisuhdetta.

– Perheen perustamista olen miettinyt, mutta lapsiajatuksesta olen luopunut nopeasti, kun se on mielessäni käynyt. Tykkään työstäni niin paljon, että haluan tehdä sitä yhä täysipainoisesti.

– Koen, että jälkikasvulle ei olisi oikein, että he kasvaisivat jonkun muun kuin minun kanssani, Tuominen pohtii.

Ensi viikolla Tommi Tuominen kisaa maailman vaativimpana pidetyn kokkikilpailun Bocuse d'Orin Suomen edustajan paikasta. Tiistaina pidettävässä karsinnassa hän saa vastaansa Finnjävelin keittiömestarin Ismo Sipeläisen ja porvoolaisen Brasserie l’amourin keittiömestarin Benjamin Frostellin.

– Laskin, että jos joskus aion sen tehdä, se on nyt. Firmani ovat vahvassa lennossa ja luotan, että niiden henkilökunta voi klaarata asiat ilman, että olen päivittäin paikalla, Tuominen sanoo.