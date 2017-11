Lännen Media: Petoaitoihin varatut rahat loppuivat kesken, osa karjatiloista jää ilman aitaa

Kaikki halukkaat karjatilat eivät saa tänä vuonna Suomen riistakeskuksen myöntämää petoaitaa, kertoo Lännen Media.

Suomen riistakeskuksen riistavahinkovastaava Reijo Kotilaisen mukaan valtion budjettiin varattu raha on loppunut kesken.

- Raha on ollut tiukilla viimeiset neljä vuotta. Kymmenen tilaa jäi tänä vuonna ilman aitaa, koska aitapaketteja on haettu joko mielettömiä määriä tai sitten hakemusta ei ole täydennetty pyynnöistä huolimatta, Kotilainen sanoo Lännen Medialle.

Petoaitaa on myönnetty karjatiloille tänä vuonna yhteensä 95,5 kilometrin verran.

Petoaitoja on Reijo Kotilaisen mukaan haettu tänä vuonna eniten Rannikko-Pohjanmaalle, Pohjanmaalle, Varsinais-Suomeen ja Uudellemaalle.

- Ne ovat uusia alueita, jonne on tullut susireviirejä ja jossa karhukanta on runsastunut. Länsi-Suomessa ei ole aikaisemmin suojattu karjaa, mutta nyt asiaan on jouduttu heräämään, Kotilainen sanoo.

Lähde: Lännen Media