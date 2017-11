Syöpään menehtynyt Emilia, 14, halusi kirjailijaksi - se toteutui neljä vuotta kuoleman jälkeen

Emilia Mäkinen, 14, makasi sairaalasängyssä syyskuussa 2013. Uusiutuneen leukemian ja kantasolusiirron jälkeen jämsäläistyttö oli sairastunut keuhkokuumeeseen.

Oli keskiviikko ja Emiliaa valmisteltiin parhaillaan teho-osastolle. Hän tahtoi taistella, mutta voimat olivat jo vähissä.

Nukahtaminen tuntuu hyvältä ajatukselta, sillä olen niin uupunut, etten jaksa enää edes puhua. Hapuilen kädellä peiton päältä, ja äippä auttaa vihon ja kynän mun käteen. (..) ”Kohta oon kunnossa ja sitten mennään ratsastamaan” mä saan kirjoitettua, en kykene enempään.

Pahimman piti olla vihdoin ohi, mutta se olikin vasta edessä.

Nyt Emilian kuolemasta on kulunut neljä vuotta ja yksi tytön suurista haaveista on toteutunut: hänestä on tullut kirjailija.

Emilia Mäkisen aloittama ja Päivä Lukkarilan loppuun saattama kirja En ikinä luovuta julkaistiin elokuussa. Se perustuu Emilian blogikirjoituksiin, tarinoihin ja läheisten haastatteluihin.

Emilialla diagnosoitiin akuutti myelooinen leukeamia (AML) syyskuussa 2011. Koulupäivä vaihtui syöpädiagnoosiin, kun pitkittynyt infektio ei ollutkaan vain flunssaa eikä lonkkakipu rakkaan ratsastusharrastuksen aiheuttama rasitusvamma. Sairaalaan piti lähteä heti.

Aamulla sitä on lähtenyt kouluun, koko elämä on ollut edessä, ja tähänkö se nyt päättyy? Kestikö mun elämä vain kaksitoista vuotta?

Toukokuussa hoidot olivat ohi. Jo elokuussa löytyi kuitenkin luuydinnäytteestä kromosomimuutosta, jota epäiltiin ensin syöväksi. Hälytys oli väärä, mutta syöpä kuitenkin uusi helmikuussa 2013.

En kuitenkaan aio kuolla näin nuorena, mä taistelen niinku viimeksikin ja kuolen vasta vanhana mummona. Olen päättänyt niin, en ikinä luovuta.

Tilaajille koko Emilia Mäkisen tarina täällä: 14-vuotiaan Emilia Mäkisen haave toteutui hänen kuolemansa jälkeen