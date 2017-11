Haluatko jäljittää sodassa kaatuneita sukulaisia? - näin se tapahtuu

Pyhäinpäivänä moni voi pysähtyä pohtimaan sodassa kaatuneita sukulaisia.

Tiedot kaatuneista voivat olla hyvin vähissä, mutta niitä voi yrittää kaivella esimerkiksi Kansallisarkiston kautta. Osa tiedoista on maksullisia, osa ilmaisia.

Kansallisarkiston sivuilla http://www.arkisto.fi on Astia-palvelu, johon tunnistaudutaan pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Sivuilla on ohjeet, miten tilaus kantakortista tehdään. Kantakortissa on tiedot jokaisen Puolustusvoimissa palvelleen koko palvelusajasta.

Kantakortin mukana voi tulla myös muita dokumentteja, kuten kuolintodistus.

Kantakorttien toimitus kestää tällä hetkellä 1-1,5 kuukautta. Sen hinta on 65 senttiä per sivu. Lisäksi postituksesta peritään 11,50 euron toimitusmaksu.

Kansallisarkisto säilyttää kantakortteja vuosina 1897-1949 syntyneistä. Myös suojeluskunta- tai lottapalveluksesta voi tilata tietoja.

Lisäksi Kansallisarkiston Digitaali-arkistossa on muun muassa sotapäiväkirjoja. Ne ovat vapaasti luettavina.

Myös päiväkäskyistä löytyy tietoja, esimerkiksi kaatumisista. Päiväkäskyjä ei ole toistaiseksi digitoitu, joten niihin tutustua voi Kansallisarkistossa.

Lisää luettavaa on viime vuonna avatulla sotapolku.fi-sivustolla. Sivuja täydentävät kaikki sotahistoriasta kiinnostuneet. Kartalla voi seurata useiden joukko-osastojen sotaretkiä.

Toimittaja Matti Siippainen jäljitti sodassa kaatuneen Kupe-enonsa. Juttu tilaajille täällä: Kaatuneen setäni jäljillä