Broman Group palkittiin Vuoden Perheyrittäjänä EY:n yrittäjäkisassa

Joensuulainen Broman Group palkittiin Vuoden Perheyrittäjä -tunnustuksella Helsingissä perjantaina järjestetyssä Suomen EY Entrepreneur of the Year 2017 -juhlagaalassa.

Palkinnon ottivat vastaan perustaja Väinö H. Broman poikiensa Eero ja Harri Bromanin kanssa.

- Vuoden Perheyrittäjä -palkinto haluttiin antaa kaikkien kilpailuvuosien aikana kilpailuun osallistuneiden perheyritysten joukosta yrittäjäperheelle, joka on luotsannut menestyvää yhtiötä tuloksekkaasti ja omalta osaltaan tukenut yhteiskuntaamme jo vuosikymmenien ajan. Broman Group on upea esimerkki tarinasta, jossa menestys on jatkunut sukupolvelta toiselle, sanoo EY Entrepreneur of the Year -kilpailun johtaja Juha Hilmola tiedotteessa.

Tuomaristo kuvaili Broman Groupia suunnitelmalliseksi kasvajaksi ja kehittyjäksi, jonka menestyksen vahvistajina toimivat perheen määrätietoisuus sekä panostukset yritykseen.

Autojen varaosa- ja tarvikemyyntiin erikoistunut konserni työllistää yli 1 500 henkeä.